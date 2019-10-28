Cep Telefonu Fiyatları ve Modelleri

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Cep Telefonu

Teknoloji harikası olarak nitelendirebileceğimiz cep telefonları, sürekli farklı özellikler ile farklı markalar tarafından çeşitlendirilerek sunuluyor. Eğer bir cep telefonu almaya karar verdiyseniz ilk başta ihtiyaçlarınızı belirlemeniz gerekiyor. Cep telefonlarında kamera,hafıza, işlemci gibi bazı öne çıkan detaylar yer alıyor. Bu detayların yanısıra bir de marka algısı bulunuyor. Cihaz özelliklerinin yanı sıra, markanın kullanıcılar içerisinde algısı da telefon fiyatları açısından etki sağlar. İhtiyaçlarınızı doğru şekilde belirleyip cep telefonu alışverişinizigerçekleştirirseniz, hem bütçenizi zorlamaz hem de ihtiyaçlarınızı tam olarakkarşılarsınız.

Android ve iOS

Cep telefonları için Android, iOS, Windows phone gibi çeşitli işletim sistemleri bulunmaktadır. Bu işletim sistemlerinin her biri kendisine özgü özellikleri sayesinde diğerleri ile arasına fark koymaktadır. Ülkemizde Android ve iOS çok yoğun kullanıldığından dolayı, sizlere bunlardan bahsedeceğiz.

Android Cep Telefonları

Bu işletim sistemi Google tarafından destek görmektedir.Özgür yazılım tabanlı olarak sunulan Android, Linux tabanlı olarak karşımıza çıkıyor. Google Play Store isimli birmağazası bulunan işletim sisteminde en büyük avantaj geniş uygulama ve oyunarşivi oluyor. Android cihazlar için yazılım geliştirmek iOS cihazlara görebiraz daha zordur. Bu sebepten dolayı da, Android de bir uygulamayı ararkenbirden fazla benzer seçenekle karşılaşabilirsiniz. Play Store’da uygulamalarınbir çoğunun da ücretsiz versiyonu bulunmaktadır. Unutmayın ki, Android açıkkaynak yazılım olması sebebiyle güvenlik açısından biraz zayıftır.

iOS Cep Telefonları

iOS işletim sistemi de Android’in en büyük rakibidir.Cihazınızın iOS işletim sistemine sahip olabilmesi için Apple bir cihaz satınalmalısınız. Apple markası haricinde hiçbir cihazda (bknz: iphone) iOS işletimsistemi yer almaz. iOS cihazlar da AppStore isimli bir mağaza kullanıyor. Bu mağazadan uygulama yüklemeniz son derecebasittir. Ama alternatif uygulama aradığınız zaman seçeneğiniz kısıtlıdır.Ayrıca Android’e dışardan uygulama yükleme imkanınız varken, iOS cihazayüklemeniz zordur.

Güvenlik konusundan baktığımızda iOS’un, Android’e göre çokdaha fazla seviyede güven sağladığını belirtebiliriz.

Cep Telefonu Markaları

Apple cep telefonu,Samsung cep telefonu , Lg cep telefonu , Huawei gibi cep telefonu markaları birçok kişi tarafından bilinmektedir. Marka konusu sizin için önem taşıyorsa güvendiğiniz bir markayı seçmeniz önemlidir. Eğer marka tercihiniz bulunmuyor,alternatif markalar arıyorsanız, Meizu, General Mobile, Asus gibi çeşitli markalara da şans verebilirsiniz. Son zamanlarda Meizu markasının üretmişolduğu Xiaomi cep telefonu, kullanıcılar tarafından büyük ilgi görüyor.

Apple Marka CepTelefonu Modelleri

Apple marka cep telefonlarında en çok tercih edilen modeller, iphone 4s, iphone 5s, iphone 6 , iphone 6s, iphone 6s Plus., iPhone 7 ve iPhone 8 ve iPhone X

Cep Telefonlarında Kullanıcı Yorumları

Cep telefonu konusunda size en net bilgiyi kullanıcıyorumları sağlayacaktır. Bütçenizi göz önüne alarak tercih edeceğiniz modelibelirledikten sonra mutlaka kullanıcı yorumlarını okumalısınız. Daha öncedenalan kullanıcıların yorumları, sizin başına gelebilecek şeyleri önceden haberverecektir. Sitemizde yer alan her cep telefonunda “ Kullanıcı Yorumları “kısmı bulunmaktadır. Bu kısımdan daha önce satın almış olan kullanıcılarınyapmış olduğu yorumlara bakarak kararınızı netleştirebilirsiniz.

Cep Telefonu Temizliği

Almış olduğunuz cep telefonunu temizlerken dikkat etmenizgereken hususlar bulunmaktadır. Cihazı temizlemeden önce ilk olarak çıkan tümparçalarını çıkartmalısınız. Bu işlemin sonrasında da içten dışa olacak şekildetemizleme işlemini yerine getirmelisiniz. Cep telefonu gibi cihazlarıtemizlemek için çok fazla sayıda ürün bulunmaktadır. Sprey tarzında olansolüsyon olarak nitelendirebileceğimiz ürünlerden kullanıyorsanız, cihazadoğrudan sıkmamanız gerektiğini unutmayınız. Solüsyon spreyini ilk olarak birbeze sıkmalısınız. Bu işlemin ardından da cep telefonunuzu güzelce temizliyorsunuz. Silme işlemi sonlanınca da vakit kaybetmeden kuru bir bezle siliyorsunuz. Kurulama işlemiyle birlikte cihazı temizlemeniz de sonlanmış oluyor.

Cep Telefonlarında Ekran Boyutu

Birkaç yıl öncesine kadar cep telefonlarının çoğunun ekranınormal boyutlardaydı. Son zamanlarda ise boyutlar değişerek cep telefonlarıbeklenenden daha büyük bir hal almaya başladı. Yerine göre ekran boyutununbüyük olması avantaj sağlarken, yerine göre de dezavantaj olarak olumsuz etkiyaratır. Ekran boyutu seçiminizde ihtiyacınızı göz önüne alıp, sizin içinyeterli boyutu seçmelisiniz. Ekran boyutunun büyük olmaması tekel ile kullanımı için uygunluksağlar.

Cep Telefonu Hafızası

İnsanlar cihaz modeli ve fiyat ikilisine hafızaya göre birazdaha fazla önem gösterir. Cihaz seçiminizi yaparken SD kart desteği olupolmadığını da göz önüne almalısınız. Eğer cihaz SD kart desteklemiyor isehafızasının maksimum olmasına özen gösteriniz. Ufak bir hafızaya sahip, SD kart desteklemeyen bir cihazdan çok kısa bir süre içerisinde sıkılabilirsiniz. Bunun sebebi de hafıza hızlıca dolacağından yeni şeyler yüklemek istediğinizde hata alacaksınız. Sahip olduğunuzdosyaları silerek hafıza açmaktan başka da çıkar yolunuz olmayacaktır.

Bu söylediklerimizi göz önüne alarak hafızaya mutlaka dikkat ediniz.

Cep Telefonlarında Ekran Tipi

IPS Led, Süper Amoled, IPS HD gibi bir çok ekran tipi bulunmaktadır. Her cep telefonu markası kendi şartlarına uygun olan, farklı kalitede ekranlar tercih etmektedir. Kaliteli bir cep telefonuna sahip olmakiçin ekran kalitesi de büyük önem taşır. Cihaz seçiminizi yapıp kararverdiğinizde, mutlaka ekran tipini inceleyerek araştırınız. Ekran hakkında olumsuz yorumlar görüyorsanız tercihinizi gözden geçirmeniz gerekebilir.

Amoled ekranları göz önüne aldığımızda sizlere bazı detaylar verebiliriz. Amoled ekranlı bir cihazdan LCD ekrana göre daha net görüntüler alabilirsiniz. Amoled’in sunmuş olduğu renkler de LCD’ye göre biraz daha sıcakgelir. Ayrıca doğru bir şekildekullanıldığında, Amoled ekranlara LCD ekranlardan daha az batarya harcarlar.

Cep Telefonu Bataryası

Yeni teknolojilerin ortaya çıkıp, ekranlarında beraberindebüyümesi batarya problemlerini ortaya çıkarttı. Geçmişteki akıllı olmayantelefonlarda haftalarca giden şarjlar yeni cihazlarda bir gün bile gitmemeyebaşladı. Bu konuda tüm suçu teknolojiye atabiliriz. Cep telefonu tercihinizsırasında bir diğer dikkat edeceğiniz husus olarak batarya boyutu kelimesininaltını çizebiliriz. Cihaz bataryasının ufak olması, saatlerce şarj aleti başındabeklemeniz durumuna yol açabilir. Bu durumu yaşamamak adına başta doğru boyuttabir batarya tercihi yapmayı ihmal etmeyin.

Cep Telefonunun Kullanım Alanları

Günümüzde akıllı telefonlar artık sadece sözlü iletişim için kullanılmıyor. Hepimizin çok iyi bildiği gibi internete bağlanma, oyun oynama, hesaplamalar yapma ve bazı mobil uygulamalar sayesinde masaüstünde kullanılan uygulamaları yanımızda taşıma imkanı sağlıyor. Bunun yanında taşıdığımız telefon bizi iyi bir fotoğrafçı haline de getirebiliyor. Yani kullanıcılar artık telefonlarından eskiye oranla çok daha fazla özellik bekliyorlar. Akıllı telefon üreticileri de bu beklentinin farkında olarak, her geçen gün yeni özellikler ile karşımıza çıkıyor.

İhtiyaca Uygun Cep Telefonu Nasıl Seçilir?

Öncelikle nasıl bir kullanıcı olduğunuzun analizini yapmanız lazım. Cep telefonları artık kullanım alanı olarak bilgisayarların kullanım kapasitesine yaklaşmış durumda. Yani siz telefonunuzdan iyi bir oyun performansı mı bekliyorsunuz? Yoksa telefonunuz ile en profesyonel fotoğrafları mı çekmek istiyorsunuz? Ya da sadece internete erişebilmek bana yeter diyenlerden misiniz? Kısacası öncelikle nasıl bir kullanıcı olduğunuza karar vermelisiniz.

Nasıl bir kullanıcı olduğunuza karar verdikten sonra ise ilk işiniz bu telefon için bütçenizi belirlemek olmalı. Çünkü piyasada birçok segmentte birçok bütçeye hitap eden telefonları bulabilirsiniz. Öncelik olarak ihtiyacınızı belirlemenizin nedeni de eğer telefonunuzdan çok fazla beklentiniz yok ise sizin için kullanışlı olmayacak olan özellikler için ekstra ücret ödemeniz gerekmez.

Cep Telefonu Seçerken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Öncelikle sizin için önemli olan şeyler neler, buna karar vermelisiniz. Sizin için olmazsa olmaz 3-4 özelliği sıralayın. Örneğin; kamera, şarj, dayanıklılık, hız ve performans, batarya ömrü, hafıza vb. özellikler arasından sizin için önemli olanları belirleyin ve ona göre bir seçim yapmaya çalışın.

Telefonun sar değeri de bir diğer önemli husustur. Sar değeri Özgül Emilim Oranı anlamına gelir. Sar, vücudunuz tarafından soğurulan enerji miktarını ölçülendirmek için kullanılan bir tabirdir. Kısacası sar, telefonu kullanırken ne kadar radyasyona maruz kaldığınızın bir ölçüsüdür. Bu yüzden sar değeri yüksek olan telefonları almaktan kaçınmalısınız.

Cep telefonu alırken satış sonrası alacağınız desteğe de dikkat etmekte fayda var. Satış sonrası desteği hangi firma sağlamakta, bu firma ile ilgili yorumlar ne düzeyde ya da sizin daha önce bu firma ile yaşadığınız iyi veya kötü tecrübeleriniz var mı? Bunların hepsini göz önünde bulundurmanızda fayda var.

Bir diğer dikkat edilmesi gereken husus ise RAM değeri. Eğer telefonunuzdan yeterli verimi almak istiyorsanız, RAM değerinin minimum 2 Gb olması tavsiye edilir. Ayrıca telefon hafızanızın da 16 gb'ın üstünde olmasında fayda var. 16 gb size gayet yeterli görünüyor olabilir. Fakat emin olun ki 16 gb doldurulması güç olmayan bir bellek kapasitesidir. Örneklemek gerekirse, iyi kalite bir yarış oyununun 1.5 gb civarı olduğu söylenebilir. Bunun için telefonunuzun hafızasını seçerken, kullanmak istediğiniz uygulamaların kapladıkları alanları da dikkate almanız gerekiyor.





Sonuç

Unutmayın ki, bir cep telefonu aldığınız zaman yıllarca kullanacaksınız.Bu kullanım süresi boyunca da cihazını sevmeniz için size problem çıkartmaması gerekiyor. Yukarıda yer alan önerilerimizi göz önüne aldığınız zaman sorunsuz bir cep telefona sahip olabilirsiniz. Eğer teknolojik ürünlere karşı ayrı birilgi duyuyor, sürekli teknolojik cihazları alarak test etmek istiyorsanızseçeceğiniz cihazın kullanım ömrü uzun olmayacaktır. Markalar her an yenitelefonlar piyasaya sürdüğünden dolayı, teknolojiyi takip etmek adına sık sıkyeni cihazlar satın almak zorunda kalırsınız.

Seçtiğiniz telefonun SD Kart desteği bulunuyorsa, sitemizden birçok cihaz için SD kart bulabilirsiniz. Telefonunuz ile birlikte siparişverip, hızlıca size ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Siparişiniz sırasında garanti türüne de bakmayı ihmaletmeyiniz. İthalatçı ve distribütör garantileri bulunmaktadır. Farkındanolmadan ithalat bir cihaz aldığınızda, her hangi bir sorun anında çözülmesiiçin problemler yaşayabilirsiniz.

Almış olduğunuz cep telefonlarına giyilebilir teknolojilerden ek ürünler alarak da, işlevselliğini arttırabilirsiniz. Alacağınız akıllı saatler, akıllık bileklikler vb. cihazınıza farklı bir boyut kazandıracak, cihazı normalden daha fazla severek kullanmanızı sağlayacaktır.İlk çıktığı zamanlarda oldukça pahalı olan giyilebilir teknoloji ürünleri, son günlerde fiyatlarını oldukça aşağıya indirerek birçok kullanıcıya hitap etmeye başladı