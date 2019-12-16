Efsane Cuma Alışveriş Rehberi

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Efsane Cuma Nedir? Black Friday Hangi Markalarda İndirim Sağlıyor?

Amerika Birleşik Devletleri’nde kasım ayının dördüncü perşembesi, Kanada’da ise ekim ayının ikinci pazartesi günü kutlanan Şükran Günü’nün (Thanksgiving Day) ertesi sabahı, olağanüstü bir alışveriş çılgınlığına sahne olur. Black Friday adı verilen bu alışveriş gününde mağazalar çok erken saatlerde açılır, beklenenin çok daha üstünde indirimler yapılır. Bu güne Black Friday denmesinin sebebi ise gün boyunca gerçekleşen alışverişten dolayı trafiğin altüst olması, mağazaların önünde yollara taşan kuyrukların oluşması, taşkın bir kalabalığa sahne olan sokaklar ve önlenemeyen gürültü. İnsanlar sevgililer günü hediyesi, yılbaşı hediyesi gibi alışverişini erkenden yaparlar.



Günümüzde ise mağazalar bu tip olumsuzlukları çeşitli önlemlerle engelleyebiliyor ve Black Friday isimlendirmesi daha olumlu bir anlatıma sahip oluyor. Black Friday gününde en çok elektronik ürünlere yapılan indirimler bekleniyor.Akıllı telefon (iPhone 8, iPhone X vs.), tablet, bilgisayar gibi birçok teknoloji ürünündeki indirim oranların oldukça yüksek olması, müşterilerin mağazalara akın etmesini sağlıyor.



Elektronik dışında tekstil ürünlere uygulanan indirimle özellikle gelin ve damat adayları hedefleniyor. Özellikle gelinlik satan mağazaların önünde kadınlar muazzam kuyruklar oluşturuyorlar. Black Friday gününde giyim, ayakkabı, okul ve ofis ihtiyaçları için yapılan indirimler de her yaştan müşteri kitlesini etkilediği için yaşanan çılgın sahneler sosyal medyada günlerce paylaşılıyor. Bu aynı zamanda mağazaların ve markaların tanınırlığını da artırmasını sağlıyor.



E-Ticaret’in tüm dünyada sürekli gelişen bir sektöre dönüşmesiyle birlikte Black Friday de internetten alışveriş imkânı sağlayan sitelere taşınmış durumda.



1961 yılında yerel bir gazetede geçmesiyle kullanıma giren Black Friday’in ilk ortaya çıktığı gün mağazalar kapılarını sabaha karşı açmış ve %80’e varan indirimlerle halkın başını döndürmüştür. Philadelphia'da alışveriş sebebiyle oluşan tarifi mümkün olmayan zorluklar, güne Black Friday denmesine sebep olmuştur. Günümüzde de mağazalar aynı indirim oranlarını ve hatta bazen daha fazlasını uygulamakta ve kapılarını gece yarısı açmaktadırlar.



Hepsiburada olarak bizler de; Global alışveriş dünyasında hatrısayılır bir yer alan Black Friday'i, Türk tüketicisinin motivasyon ve ihtiyaçlarına yönelik yerelleştirerek; Efsane Cuma'yı oluşturduk. Efsane Cuma, tamamıyla Türkiye'nin beklentilerine göre yapılandırılmış Türkiye'nin alışveriş günüdür. Halkımız Efsane Cuma'yı çok sevdi. Biz de bu seviyeye layık olacak ürün ve fiyatlarla müşterilerime özel bir alışveriş deneyimi tasarlıyoruz.



“Efsane Cuma ile Ticaret Canlanıyor, Ekonomimiz Kazanıyor” Türkiye’nin Hepsiburada’sı, 15.000 den fazla marka ve işletme ile 45 günlük ticaret hacmini Efsane Cuma ile 1 günde yapacak. Ekonomi canlanacak, Türkiye kazanacak!



Hepsiburada, Türkiye’nin alışveriş günü Efsane Cuma ile geçen yılki ticaret hacmini katlayarak büyütmeye hazırlanıyor. Efsane Cuma alışverişlerinin %60’ının Anadolu’dan yapılması bekleniyor, Anadolu’daki KOBİ’ler ve işletmeler Efsane Cuma ile ticaretlerini artıracak. Bu seneki toplam ticaret hacminin yarısından fazlası Anadolu’da bulunan işletmeler tarafından gerçekleştirilecek. Efsane Cuma günü 20 milyondan fazla ziyarete (2017’de 12 milyon) ev sahipliği yapılacak, müşteriler ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla temin edip ev ekonomisine katkıda bulunacak. Şehir içi ve şehirler arası kullanıma uygun motosiklet markalarının yer alacağı kampanya, motoksiklet severleri mutlu edecek, Türkiye’nin Hepsiburada’sı 15.000 marka ve işletme ile yapacağı kampanya ve indirimler sayesinde Enflasyonla Topyekün Mücadele programı ve Yerli-Milli ürünlere destek veriyor, hem ailelerin hem de ülkemizin ekonomisine fayda sağlıyor.

Black Friday 2019 İndirimi

2019 Efsane Cuma’ya Özel Sürprizler ve Kampanyalar 30’dan fazla kategorideki milyonlarca üründe yapılacak efsane indirimlere ek olarak 2019 Efsane Cuma’nın Büyük Sürprizleri:



İstanbul Avrupa yakasında farklı bütçe ve ihtiyaçlara uygun çeşitli daire seçenekleri cazip indirimlerle sunulacak, Müşteriler, altyapı garantili olarak sunulan arsa projesinden istedikleri oranda parsel satın alarak yatırım yapabilecekler, Arzu eden müşteriler aldıkları arsa parsellerinde, Efsane Cuma’ya özel fiyatlarla sunulacak prefabrik evlerini satın alıp inşaasını gerçekleştirebilecekler, Şehir içi ve şehirler arası kullanıma uygun motosiklet markalarının yer alacağı kampanya, motoksiklet severleri mutlu edecek, Müşteriler yiyecek, içecek ve eğlence (etkinlik, sinema vb.) alanlarında sürpriz hizmet ve ürünleri uygun fiyatlarla yıllık bazda satın alarak, bir yıl boyunca keyifli anlar yaşayacaklar.



Efsane Cuma'yı Türkiye'ye kazandıran Hepsiburada, 21 Kasım'da Türk tüketicisini Efsane indirimlerle buluşturuyor. Sizlerde Hepsiburada uygulamasını indirin efsane indirimleri kaçırmayın.