Samsung RT46K6000WW/TR A+ 468 lt No-Frost Buzdolabı
Dijitsu VN06A Ayaklı Vantilatör
Vestel Cde-M1102W A+6 Çekmeçeli Derin Dondurucu
Beko AC 6030 Uzaktan Kumandalı İyonizer Hava Soğutucu
Uğur UED 5170 DTK A++ Derin Dondurucu
Vestel CD-L1103 W A+ 7 Çekmeceli (2'si Flap Kapak) Derin Dondurucu
Kumtel KO-420/430 F Inox 4 Gözü Gazlı Setüstü Ocak Doğalgaz
CVS DN 91004 Zaman Ayarlı Ayaklı 5 Pervaneli Siyah Vantilatör
Dijitsu MD25 Mikrodalga Fırın
Samsung MS23F300EEK Solo Mikrodalga Fırın
Altus AL-7100 D A+++ 7 kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi
Grundig GDF 5203 A+ 5 Programlı 13 Kişilik Kapasite Bulaşık Makinesi
Raks SF 16 MC 65 W Ayaklı Vantilatör
Kumtel KO-420F 4 Gözü Gazlı Siyah Setüstü Ocak-Doğalgaz
Dijitsu VN10 Kule Tipi Vantilatör
Profilo CGA242X0TR A+++ 9kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi
Baymak Elegant Plus 12 A++ 12000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima (Montaj Dahil)
Grundig GFNE 7290 A+ 7 Çekmeceli No-Frost Derin Dondurucu
Vestel BM-401 A++ 4 Programlı Beyaz Bulaşık Makinesi
Simtech Km-1718 Duvar Tipi Vantialatör
Vestel CMI 9710 A+++ 1000 Devir 9 Kg Çamaşır Makinesi
Dijitsu VN04 3in1 Vantilatör
Bosch WGA142X0TR A+++ 9 kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi
Samsung WW90J5475FW/AH A+++ 1400 Devir 9 kg Çamaşır Makinesi