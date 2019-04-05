Bosch WGA142X0TR A+++ 9 kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi
LG 55NANO796 55'' 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD NanoCell Smart TV
Vestel NFK3701 A++ 370 lt No-Frost Buzdolabı
Vestel 65U9500 65'' 164 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV
Grundig GDF 6502 A++ 6 Programlı Bulaşık Makinesi
Toshiba 32LL3B63DT 32" 81 Ekran Uydu Alıcılı Full HD Smart LED TV
Samsung WW90J5475FW/AH A+++ 1400 Devir 9 kg Çamaşır Makinesi
Awox A204300S 43" 109 Ekran Uydu Alıcılı Smart FHD LED TV
LG GC-Q247CSBV A+ 687 lt No-Frost Buzdolabı
Samsung 50TU7000 50" 127 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV
Samsung MS23F300EEK Solo Mikrodalga Fırın
Vestel 58U9500 58" 147 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV
Grundig GDH 92 A++ 9 kg Çamaşır Kurutma Makinesi
LG 50NANO796 50'' 127 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD NanoCell Smart TV
Profilo CGA242X0TR A+++ 9kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi
Samsung 65TU7000 65" 165 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV
Altus Al 413 L A++ 3 Programlı 13 Kişilik Bulaşık Makinesi
Awox B203900S 39'' 99 Ekran Uydu Alıcılı Smart HD LED TV
Samsung RT46K6000WW/TR A+ 468 lt No-Frost Buzdolabı
Vestel 55U9500 55'' 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV
Vestel BM 401 X Bulaşık Makinesi
Samsung 50Q60T 50" 125 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart QLED TV
Bosch KDN86AIF0N A++ 687 lt No-Frost Buzdolabı
Philips 50PUS8505 50'' 126 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Android Smart LED TV