Grundig GSND 6282 S A+ 655 lt No-Frost Buzdolabı
Samsung WD80J5B10AW/AH 8kg/6kg 1400 Devir Kurutmalı Çamaşır Makinesi
Hoover HFDN 4S600PX-17 A+++ 12 Programlı Bulaşık Makinesi
Ferre White Novara Plus Ankastre Set ( BE10 LDG (10001) Beyaz Multifonksiyon + KA013 +B Max )
Samsung DW60K8550FWTR A++ 5 Programlı Bulaşık Makinesi
Profilo BD2056W2VN A+ 507 lt No-Frost Buzdolabı
Electrolux EW8F1168MS A+++ 1600 Devir 10 kg Çamaşır Makinesi
Gree U-Crown GWH12UB A++ 12.000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima
LG GN-H702HQHU A++ 546 lt No-Frost Buzdolabı
Toshiba Daiseikai RAS 22 N3KVR A++ 20500 BTU Duvar Tipi Inverter Klima
Hoover 3lü Ankastre Set Siyah (HOT3061BI/E Ankastre Fırın + HH64FC Ankastre Ocak + HDM 656 BTK Davlumbaz)
Electrolux EW9F1168MA A+++ 10 kg 1600 Devir Çamaşır Makinesi
Hoover DX H9A2TCEX-S A++ 9 Kg Kurutma Makinesi
LG DFB512FP A++ 2 Programlı Bulaşık Makinesi
Vestel NFK 640 E A++ 640 lt No-Frost Buzdolabı
LG F2K2CHK2T A+++ 17 kg Yıkama / 10 kg Kurutma 1100 Devir Çamaşır Makinesi
Siemens SN257W00NT iQ500 A++ 7 Programlı Bulaşık Makinesi
Samsung WF16J6500EV/AH A+ 1200 Devir 16 kg Çamaşır Makinesi
LG GC-B569BQCZ A++ 499 lt No-Frost Buzdolabı
LG S3-M18KL1ZA Deluxe A++ 18000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima
Samsung RL4323RBAWW/TR A++ 473 lt No-Frost Buzdolabı
Electrolux EW8H3966IB PerfectCare 800 A++ 9 Kg Isı Pompalı Kurutma Makinesi
Samsung AR5500 AR18MSFSCWK/SK A++ 18000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima
Vestel KCM 9814 A 9 Kg Yıkama/6 Kg Kurutma 1400 Devir Çamaşır Makinesi