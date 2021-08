Okulda ve ofislerde kullanılabilen kırtasiye malzemelerinden ev ortamında da yararlanabilirsiniz. Yazı gereçleri aracılığıyla kurşun ya da dolma kalemle not alabilirsiniz. Defter ve not defterleri başta olmak üzere çocuğunuzun ihtiyacı olan okul gereçlerini sipariş edebilirsiniz. Kareli ve çizgili defterlere ek olarak çizgisiz güzel yazı defterleri de bulunur. Sayfa sayıları ve boyutları farklılık gösteren defterler arasından çocuğunuzun kaçıncı sınıfa gittiğine göre seçim yapabilirsiniz. Kurşun kalem kullanan öğrenciler için son derece kullanışlı olan kalemtıraşlar deftere daha güzel bir yazıyla not alabilmeye yardımcı olur. Uçlu kalem kullanmayı tercih eden öğrenciler için farklı kalınlıklardaki uçlarla kullanılabilen modeller arasından çocuğunuz için uygun bir ürün sipariş edebilirsiniz. Kırtasiye malzemeleri arasındaki defterleri kaplıklar aracılığıyla birbirleri ile uyum yaratacak şekilde kaplayabilirsiniz. Kullanışlı kaplıklar sayesinde defterler daha az kırışır.

Kırtasiye Malzemelerinin Fiyatları Ne Kadar?

Bir öğrencinin okulda ihtiyaç duyabileceği tüm gereçlere bir arada ulaşabilmenize olanak tanıyan kırtasiye malzemeleri geniş bir fiyat aralığı ile ebeveynlerin beğenisini kazanır. Alternatif markalarla esnek fiyat avantajından yararlanarak çocuğunuzun okul ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz. Markalara ve ürünlerde kullanılan üretim malzemelerine bağlı olarak da fiyatları değişebilen kırtasiye malzemeleri, derslerde not almayı kolaylaştırır. Kalemlerinizi saklayabileceğiniz kalemlikler yardımıyla aynı zamanda silgi, kalemtıraş gibi gereçleri de bir arada tutabilirsiniz. Çocuğunuzun okul gereçlerini kaybetmemesi için ona fermuarlı bir kalemlik satın alabilirsiniz. Önemli evrakları ve belgeleri kırıştırmadan taşımak için plastik dosyalardan sipariş edebilirsiniz. Şeffaf yapıları sayesinde içerisindekileri rahatça görebileceğiniz bu dosyalar, A4 boyutundaki kağıtların yerleşimi için uygundur. Çantalara da sığdırılabilen dosyalar aracılığıyla yaprak testlerinizi ve aldığınız çıktıları da kolayca taşıyabilirsiniz.

Kırtasiye Malzemeleri Nelerdir?

Evde, iş yerinde ve okulda kullanılabilen kırtasiye malzemeleri yazı yazmak için kullanılan kalem, defter, silgi gibi araçların yanı sıra çanta, makas, ataş, bant gibi ürünleri de içerir. Resim derslerinde çocuğunuzun kullanabileceği resim defteri, fırça, boya gibi gereçler de kırtasiye ürünleri arasından ulaşabileceğiniz materyaller arasındadır. Silgili kurşun kalemlerin yanı sıra silgili uçlu kalemler de kullanışlı kırtasiye malzemeleri içerisinde bulunur ve pratik bir kullanım sağlar. Hayatınızı kolaylaştıran sırt çantaları ile ders kitaplarını, romanınızı ve kalem kutunuzu yanınızda taşıyabilirsiniz. Birden fazla gözü bulunan ve fermuar sistemiyle pratik şekilde kullanılabilen okul çantaları, aynı zamanda file bölüm aracılığıyla su matarası ya da su şişesi taşıyabilmeye de olanak tanır. Kayışlarının uzunluğunu çocuğunuzun boyuna göre ayarlayabileceğiniz çantalar yükün yarattığı basıncı azaltan omuz pedleriyle rahat taşıma olanağı yaratır. Düz ve biçimli duruşlarıyla beğeni toplayan arka kısımları göz dolduran çantaları, bel ağrısı yaşamadan kullanılabilirsiniz.

Kırtasiye Malzemeleri Nasıl Seçilir?

Çocuğunuzun okul yaşamında kullanabileceği kırtasiye malzemelerini ürün bilgilerinde yer alan yaş grubu verilerine göre seçebilirsiniz. Ofiste ya da evde kullanacağınız ürünleri ise ihtiyaçlarınızı karşılayan teknik özelliklere sahip olup olmadıklarına göre satın alabilirsiniz. Kırtasiye malzemeleri içerisinde bulunan makaslardan evinizde kağıt keserken yararlanabilirsiniz. Buna ek olarak çocuğunuz okulda resim dersinde kolaj çalışması yaparken de makasları kullanabilir. Yapıştırma özelliğine sahip kırtasiye malzemelerini, uygulayacağınız yüzeye göre seçebilirsiniz. İnce kağıtları yapıştırırken iz bırakmayan yapıştırıcılardan yararlanabilirsiniz. Kalın kartonları ve mukavvaları yapıştırmak için daha güçlü formüle sahip uhulardan faydalanabilirsiniz. Fosforlu ve keçeli kalem seçimi yaparken çocuğunuzun kullanmaktan zevk aldığı renklere sahip ürünleri içeren setleri satın alabilirsiniz. Dolma kalem, uçlu kalem ve tükenmez kalem tercihinizi ise yazı yazdığınız defterlere göre yapabilirsiniz. Ofisinizde imza işlerinizi halletmek için mürekkep taşırmayan dolma kalemleri kullanabilirsiniz.