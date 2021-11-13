Mobilya

Mobilya modelleri her yaşam alanının en önemli kalemlerini oluşturur. Oturma odaları, yemek odaları, çalışma odaları, çocuk, bebek ve genç odaları gibi birçok alan mobilyalar sayesinde işlevsellik kazanır. Fonksiyonel odaklı olmalarının yanında mobilyaların dekoratif değerleri de en az kullanımları kadar değer taşır. Klasik, modern, minimal, varaklı, sade, gösterişli ve benzeri seçeneklerle karşınıza çıkan mobilya modellerinin renkleri de çok çeşitlidir. Rahatlığın, dayanıklılığın ve kalitenin bir araya geldiği ürünler sayısız alternatifle size ulaşır. Koltuk, kanepe, karyola, sehpa, masa, sandalye, bebek yatağı, dresuar, gardırop, kütüphane, sehpa, çalışma masası ve benzeri çok sayıda çeşit, markaların ürün seçkilerinde yer alır.

Seçkin Salon Mobilyaları

Evlerde en çok vakit geçirilen alanlardan biri olan salonlar misafir odası olarak da adlandırılır. Özel günlere, konuklara ev sahipliği yapan bu odaların dekorasyonuna oldukça önem verilir. Zira burası bir evin adeta vitrini gibidir. Koltuklar, kanepeler, televizyon sehpaları, orta sehpalar, yan sehpalar, büfeler, yemek masaları, sandalyeler ve puflar, salonlarda yer alan başlıca mobilyalar arasında sayılabilir. Bazı evlerde salonun yanı sıra oturma odası da bulunur. Günlük yaşantılarında oturma odasında vakit geçiren kişiler, bu alanı daha rahat eşyalarla dekore etmeyi seçerler. Masaj koltukları, ayak uzatılan kanepeler, pofuduk koltuklar, televizyon üniteleri, büyük sehpalar oturma odalarının adeta vazgeçilmezleri olarak değerlendirilir. Salon mobilyalarında ise klasik ve modern tasarımlar, oymalı takımlar, tekli ürünler ve benzeri birçok çeşit bulunur. Beyaz, siyah, kahverengi, masif, ceviz, varaklı, ferforjeli ve benzeri sayısız seçenek arasından kendinize en yakın olanları bulabilirsiniz. Çekmeceli mobilyalar, katlanabilen koltuklar, açılır kapanır ürünler ve daha birçok model arasından ihtiyaçlarınız doğrultusunda seçim yapabilirsiniz. Tek renkli koltuk ve kanepelerin yanı sıra desenli alternatifler de ilgi çeker. Ürünlerde baskı kaliteleri, işçilik, kumaş özellikleri ve daha birçok parametreye göre çeşitlilik de mevcuttur.

Oturma takımları arasında floral desenler, soft renkler, minderli koltuklar, country tazında seçenekler ön plandadır. Retro ve rustik tarzlar da son yılların öne çıkan dekoratif modellerini oluşturur. Eskitilmiş mobilyalar, cilalı ürünler, patch koltuklar, doğal ahşap sehpalar, mermer masalar ve benzeri sıra dışı seçenekler de beğenilen ürünler arasında sayılabilir. Özellikle genç çiftler tarafından tercih edilen renkli mobilya çeşitlerini de değerlendirebilir renkli bir hayatı deneyimleyebilirsiniz. Modellerin sağlam ve özenli olması onları uzun yıllar rahatça kullanmanıza olanak sağlar.

Modern ve Klasik Stile Özgü Seçenekler

Modern tasarımlara daha yakın bir duruşunuz varsa sehpa ve masalarda cam ve metal detaylar sizi memnun eder. Deri sandalye ve koltuklar, beyaz modeller, düz çizgiler hoşunuza gidebilir. "Vintage" ürünler de dekorasyon trendlerinde zevkinizi bir üst noktaya taşıyabilir. Evde kalabalık yaşıyorsanız büyük ebatlı kanepe modelleri, üçlü seçenekler ilginizi çekebilir. Böyle bir aileye sahipseniz ya da evinizde sık sık misafir ağırlıyorsanız oturma odanızda yeterince kanepe, koltuk olması önem arz eder. Yemek masası da özellikle kalabalık aileler için önem taşır. Büyük bir masa ve etrafında yeterli miktarda sandalye sizin için ideal kullanımı sağlar. Seçimlerinizde ailenizdeki kişi sayısı kadar evinizin büyüklüğünü de hesaplamalısınız. Neyse ki markaların ürün seçkilerinde her boyutta koltuk, sandalye, yemek masası, kanepe, sehpa gibi ürünler yer alır. Antre mobilyaları, kiler rafları ve daha birçok model de markalar tarafından size sunulur. Ferforje ve varaklı mobilya modelleri dekorasyonda klasik ve ihtişamlı görünümü sevenler için ideal özellikler taşır. Yaşam alanınızı modern bir tarzda döşediğinizde bile araya bir iki parça rustik eşya yerleştirebilir görünümü zenginleştirebilirsiniz. Arzu ederseniz bunun tam tersini de uygulayabilir genel olarak daha kaba görünümlü mobilyaları tercih ederken araya bir iki zarif dokunuş katabilirsiniz. Sehpalar da salon ve oturma odalarına hem işlevsel hem dekoratif olarak değer katan eşyalardandır. Sehpaların farklı ebatları, cinsleri ve dizaynları arasından seçimler yaparak farklı modellerle sıra dışı stiller elde edebilirsiniz.

Yatak Odası İçin İdeal Takımlar

Evlerin özenle döşenen alanlarından olan yatak odaları çok sayıda model ve renk seçeneğiyle sizinle buluşur. Burada kişisel zevkleriniz öne çıkar. İster açık ister orta renk tonlarında mobilyalar seçerek yatak odanızın aydınlık görünmesini sağlayabilirsiniz. Ya da koyu renk mobilya seçeneklerini açık renk duvar kağıtları ya da badanalarla uyumlandırarak kullanabilirsiniz. Yatak odalarınızı sizin için arzuladığınız şekle dönüştürebilecek sayısız alternatif bulabilirsiniz. Karyolalar, komodinler, tuvalet masaları, gardıroplar, dilsizler ve daha birçok ürünle alanı hayallerinizdeki haline büründürebilirsiniz. Gardırobunuz ister yatak odanızda olsun isterse giyinme odanızda fark etmez, her halükarda ihtiyaçlarınızı karşılayacak modellere ulaşırsınız. Uyumlu tasarımlarla oluşturacağınız yatak odaları kişisel zevklerinizi yansıtan mükemmel bir ortama dönüşebilir. Yatak odanızda hem rahat uyur hem de dinlenebilir, hayatın tadını çıkarabilirsiniz.

Detaylarla harmanlanmış mükemmel dekorasyon stilleri deneyebileceğiniz yatak odanız size ihtiyacınız olan huzuru sağlamalıdır. Evinizin büyüklüğüne göre yatak, gardırop ve diğer eşyaları seçebilirsiniz. Küçük bir evde yaşıyorsanız gardırop modellerini daha küçük ebatlı olanlardan seçebilir, bu şekilde yerden kazanabilirsiniz. Evinizin tavan kısmı basıksa gardırop modelleri arasından daha kısa olanlar sizin için uygundur. Köşeli ürünler de yatak odanız için harika birer çözüm kaynağı olur. Eğer evinizde giyinme odanız varsa markaların koleksiyonlarında yer alan raf ve dolaplarla oldukça düzenli bir hayata adım atabilirsiniz. Gömlekleriniz, elbiseleriniz, ceketleriniz, pantolonlarınız, ayakkabılarınız için uygun boyutta farklı iç dizaynlara sahip sayısız ürün mevcuttur. Kapaklı, kapaksız camlı veya buzlu camlı gibi birçok alternatife kolayca ulaşmak elinizdedir. Kemer, kravat, çorap, iç çamaşırı, fular, çanta gibi aksesuarlarınız için de bölmelerin yer aldığı giyinme odası mobilyaları size sonuç odaklı çözümler sunar. Hayalinizdeki giyinme odasını seçerek hayatınıza kolaylık ve şıklık getirebilirsiniz.

Modern ve Minimal Detaylar

Yatak odanızı ister klasik ister modern isterseniz farklı dekorasyon stillerinden biriyle de döşeyebilirsiniz. Eğer çok düzenli ve karmaşık olmayan bir görünüm seviyorsanız mobilyaları takım halinde tercih edebilirsiniz. Böylece daha kısa sürede seçim yapabilir ve ortamda ahenkli bir görünüm yaratabilirsiniz. Öte yandan farklılık arayışındaysanız markaların ürün seçkilerinde yer alan sıra dışı tasarımları da değerlendirme şansınız mevcuttur. Sürgülü çekmeceler ve dolap kapakları da size kolaylık sunan ögeler arasında yer alır. Klasik mobilya seçeneklerinde ise romantik bir hava yakalamanız kolaylaşır. Ferforje detaylar, farklı çizgiler taşıyan şifonyerler, vintage tuvalet masaları ve daha birçok model güvenilir markaların koleksiyonlarında yer alır. Aydınlatıcı bir renk olarak beyaz sıklıkla tercih edilse kahverengi tonları, bordo, siyah gibi renklerden oluşan yatak odası takımları da beğeni kazanır. Gri de özellikle son yıllarda öne çıkan mobilya renkleri arasında bulunur. Yatak odanızın büyüklüğüne göre eşya seçebilirsiniz. Alanınız genişse yatak ve gardırop modelinin yanı sıra koltuk, puf ve benzeri dekoratif mobilyalar da ekleyerek hem alanın kullanımını artırır hem de şık bir görünüm sağlarsınız. Varaklı mobilyalardan oluşan yatak odaları da ilgi çeken tasarımlar arasındadır.

Çalışma Odaları İçin Tercihler

Hem genç hem çocuk hem de yetişkinler için hazırlayacağınız çalışma odaları, kullanıcılara ilham veren ögelerle dolu olursa işlevselliği artar. Çalışma odalarında kütüphane, çalışma masası, çalışma sandalyesi gibi ihtiyaçlar bulunur. Onların yanı sıra koltuk, kanepe, puf, sehpa ve benzer çok sayıda ürün de çalışma odalarındaki yerini alır. Son yıllarda "home office" çalışma sistemi de artığından evde öğrencilerin yanı sıra ebeveynler de çalışma masası ve diğer gerekli dekorasyon eşyalarına ihtiyaç duyar. Çalışma odası takımlarınızın seçimi esnasında öncelik ihtiyaçlarınız olmalıdır. Kitaplıklar, karyola ve diğer eşyalar ahenkli bir bütünlük sağlamalıdır. İster çok sade ve minimal çizgilerden oluşan bir çalışma odası tercih edin isterseniz daha gösterişli modellerden edinmeyi tercih edin fark etmez, her halükarda size sunulan seçenekler arasından aradığınız ürünü seçme şansınız olur. Yüksek kalite standartlarıyla size ulaşan modeller son derece dayanıklı ürünlerden oluşur. Televizyon üniteleri de her evde gerekli olan mobilya seçenekleri arasında yer alır. Bu ünitelerin de çok sayıda alternatifi mevcuttur. Farklı renk ve tasarımlardaki üniteleri değerlendirerek salon, oturma odası, televizyon adası gibi alanlarınıza bambaşka bir soluk getirebilirsiniz.

Genç Odaları İçin Fonksiyonellik

Çocuklarınız okula başladıkları andan itibaren çalışma odası grubuna ihtiyaç duyar. Evdeki çocuklar ya da gençlerin ayrı birer odaları varsa arzu ettikleri ürünleri seçebilirler. Mükemmel raf sistemleriyle oluşturulan gardıroplar hem çocuklarınızı hem gençleri motive eder. Çocuk odaları genellikle renkli ve modern tasarımlardan oluşur. Çocukları eğlendiren ögelerle bezeli ürünler son derece hareketli dizaynlarla miniklerin karşısına çıkar. Masal kahramanları, basketbol, futbol, deniz temalı doğum günleri ve daha birçok etkinlik, çocukları memnun eder. Çalışma odasında rahat ve işe yarar bir performans sergilenmesi için koltuk seçimin maksimum özenle yapılması gerekir. Böylelikle çocuğunuz uzun saatler çalışsa bile omurga sağlığı bu durumdan etilenmez. Çalışma koltukları A'dan Z'ye sizin rahatlığa yönelik tasarlanan modellerden oluşur. Son derece fonksiyonel olan bu ürünlerin siyah, kahverengi, beyaz, krem, kırmızı, mor, turuncu, mavi ve pembe gibi farklı renk alternatifleri de çalışma odanızı dekore ederken size yardım eder.

Genç odalarında kütüphane, karyola ve gardırop da dikkate alınması gereken mobilya ürünlerindendir. Sürgülü ya da açılıp kapanan kapılara sahip gardırop seçenekleri oldukça geniştir. Burada gencin ihtiyaçları, eşya miktarı ve odanın büyüklüğü dikkate alınmalıdır. Çocuk ve genç odaları yaş gruplarına göre ayrışır. Çocuklar daha renkli tasarımlardan hoşlanırken yaşları ilerledikçe biraz daha sadeleşme yoluna gitmek isteyebilirler. Çocuk ve genç odası mobilyaları kız ve erkek olarak da gruba ayrılır. Kızlar daha feminen çizgilere yönelirken erkekler için maskülen ayrıntılarla bezeli alternatifleri değerlendirmeniz uygun olur. Odayı iki ve daha fazla kişi paylaşıyorsa ranza tarzı modelleri düşünebilirsiniz. Yavrulu yataklar ise özellikle genç misafirlerin geldiği evler için kullanışlı ürünler arasında sayılabilir.

Renkli Bebek Odaları

Evin en yeni ve kıymetli üyesini bekleyen aileler hummalı bir hazırlık içindedir. Evin yeni üyesi için hazırlıkların büyük bir bölümünü bebek odası mobilyaları alır. Bebek odası ürünleri tek tek ya da takım halinde satılır. Burada ilk sırayı bebek karyolası alır. Bebek karyolaları bebeğinizin her türlü rahatlığı ve güvenliği için özenle tasarlanan ürünlerden oluşur. Sağlığa zararlı boya ve ham maddenin yer almadığı tasarımlar görünüm olarak da ilgi çekici detaylarla doludur. Bebek karyolaları ayarlanabilir olup ay bazında bebeğinizin büyüme hızına göre kullanılır. Bebeğinizi karyolasından rahatça alabileceğiniz şekilde dizayn edilen modeller, onun tüm uyku ve dinlenme ihtiyacını karşılar özelliktedir. Bebek karyolalarının kenarları korkulukludur. Böylece hem siz bebeğinizi görebilirsiniz hem de o karyoladan düşmez. Karyolaların büyük bölümü oyun parkı olarak da kullanılabilir. Cibinlik içeren modeller, çekmeceli seçenekler, klasik ve modern dizaynlar ve daha birçok ürün bebeğiniz için en ideal ortamı sağlar. Bebek beşikleri de ilk aylarda çiçeği burnunda annenin en büyük yardımcısıdır. Kolay taşınabilen bu ürünler sayesinde bebeğinizi kendi yatak odanızda yatırabilirsiniz. Bebek beşikleri bir nevi sembol niteliği de taşır.

Bebek odalarının olmazsa olmazları arasında yer alan gardıroplar da kişisel zevk ve tercihleriniz doğrultusunda belirlenir. Birçok ürün bu yönde tasarlanan şık çizgileriyle size sunulur. Gardıroplar düz renk olabildikleri gibi baskılı ve renkli seçenekleriyle de sizinle buluşur. Odanız müsaitse büyük ebatlı modellerden seçerek bebeğinizin büyüdüğünde de ürünü kullanmaya devam etmek elinizdedir. Beyaz renk, bebek mobilyalarında en şık tercih edilen renkler arasındadır. Beyaz mobilyaları uygun yatak seçenekleriyle değerlendirip çeşitli nevresim takımlarıyla hareketlendirebilirsiniz. Sarı, açık kahve, gri, yeşil gibi tonlar da bebek odalarında değerlendirebileceğiniz seçenekler arasında kabul edilir. Bebek odalarında bulunan salıncak, komodin, alt açma yeri, şifonyer gibi çeşitli mobilya türleri de hem fonksiyonel hem de şık seçenekleriyle size ulaşır. Bebek odalarında salıncak, hamak, sallanan at ve benzeri ürünlere de rastlanır.

Çocuklar İçin Neşeli Tasarımlar

Çocuklarınız için yaratacağınız çocuk odaları, onların da fikri sorularak oluşturulabilir. Arabalı yataklar erkek çocukların en çok beğendikleri ürünler arasında ilk sıralarda yer alır. Kırmızı, beyaz, siyah, lacivert, mavi gibi renklerin ağırlıklı olduğu bu yataklar ışıklarından kapılarına ayrıntıyla tasarlanan modellerden meydana gelir. Yatak odasında adeta gerçek bir araba varmış gibi hisseden çocuklar bundan memnuniyet duyar. Çocuk odaları için tasarlanan arabalı seçeneklerin çalışma masaları ve gardıropları da bulunur. Ürünleri tek tek ya da takım halinde satın alabilirsiniz. Çocuklar için tasarlanan çok sayıda farklı alternatif de onların rahatlığına olanak tanırken odalarında keyifle vakit geçirmelerine vesile olur. Kız çocuklar için pembe, lila, mint, kırmızı, beyaz mobilyalar tercih edilir. Erkekler içinse yeşili sarı, açık kahve tonları, beyaz, kırmızı renkler ağırlıklı kullanılır. Çocuklar için üretilen mobilya çeşitleri de dayanıklılıklarıyla fark yaratır. Üstün niteliklerle oluşturulan bu ürünlerin çoğu demonte olarak gönderilir ve kolayca monte olur. Çocuk mobilyaları, çocuklarınızın yetişkin oluncaya dek kullanabilecekleri ebatlarla ve özelliklerle tasarlanır. Çalışma masaları, kütüphaneler ve gardıroplar da tercih edilen modeller arasındadır. Çocuklarınızın kıyafetleri ve onlar için hazırladığınız odanın büyüklüğü gardırop seçiminizde etkili olur. Çocuk odaları çocuklarınızı odalarında uyumaya, oyun oynamaya ve ders çalışmaya teşvik edici nüanslar taşır. Böylelikle çocuklarınızın gelişimleri doğru bir ivmeyle yukarı doğru seyreder. Genellikle ilgi çekici tasarımlardan oluşan bu takımlar, çocuklarınızın hayal güçlerini de geliştiren detaylarla doludur.

Mutfak ve Bahçe Mobilyalarında Seçenekler

Mutfak ve bahçe mobilyaları çok sayıda kullanışlı ve dayanıklı alternatifle karşınıza çıkar. Balkon, teras, mutfak ve bahçede kullanılan mobilyaların en önemli kalemini masa ve sandalyeler oluşturur. Ahşap, metal, plastik, ferforje gibi materyallerle üretilen bu mobilyalarda kolay kullanım özellikleri ön plandadır. Özellikle açık alanda kullanılan ürünlerin yağmurdan etkilenmemesi önem arz eder. Masa ve sandalyelerin genellikle takım olarak yer aldığı koleksiyonlarda şık ve gösterişli ürünlerden oldukça yalın tasarımlara uzanan geniş bir seçki yer alır. Modeller arasında kolay taşınabilen ve katlanan seçenekler de ilgi çeker. Mutfak için kullanılan masa ve sandalyeler mutfağınızın büyüklüğüne göre belirlenir. Açık havada kullanacağınız ürün seçiminde de alanın büyüklüğü en önemli kriterler arasında yer alır. Masa ve sandalye dışında bahçe ve teras için size sunulan koltuk takımları özellikle bahar ve yaz akşamlarını keyifle geçirmenizi mümkün kılar. Rahat modellerden oluşan bu takımlar size huzurlu bir dünyanın kapılarını aralar. Salıncaklar da bahçe, veranda ve teraslarda değerlendirebileceğiniz fonksiyonel ve dekoratif ürün çeşitlerindendir. Sehpa, servis masası ve benzeri eşyalar da mutfak, balkon ve bahçeniz için gerekli mobilyalardandır. Açılır kapanır ürünler de bahçe ve balkon mobilyalarının olmazsa olmazları arasındadır. Tüm mobilyalarda olduğu gibi bahçe mobilyalarında da maskülen ve feminen çizgilerden birine daha yakın duran tasarımlar mevcuttur. Burada seçim yaparken evinizin genel dekorasyonunu ve sizin yaşam tarzınızı düşünerek karar verebilirsiniz.

Evinizin Girişi de Unutulmasın

Evinizin antresi olarak adlandırılan giriş bölümü en dikkat çekici kısmıdır. Çok sayıda marka, antreler için ilgi çekici tasarımlarla size ulaşarak yaşam alanınızın girişini güzelleştirmenizi sağlar. Dresuar, ayna, puf, ayakkabılık, portmanto gibi ürünlerle hareketlendirebileceğiniz bu bölüm şıklığı ve fonksiyonelliği bir arada yaşatır. Kaliteli ve işlevsel yönü yüksek bir portmanto sayesinde sizin ve konuklarınızın palto, ceket ve benzeri eşyalarını kolayca yerleştirmeniz mümkün olur. Şık bir koltuk ya da pufta herkes içeri giriş çıkışlarda ilk ve son hazırlıklıklarını rahatça tamamlayabilir. Dresuarın çekmece bölümlerine birçok eşyanızı yerleştirebilir, tasarımın üst bölümünü çeşitli objelerle, çiçeklerle ve çerçevelerle hareketlendirebilirsiniz. Şemsiyelik ve benzeri ürünler de bu alana detay katan ürünler arasındadır. Ofis, dükkan ve iş yerlerinde kullanabileceğiniz mobilyalar da markaların ürün gamında önemli bir yer tutar.

Mobilya Fiyatları Hangi Aralıklarla Seyreder?

Mobilya fiyatlarında belirleyici kriter birden fazladır. Öncelikle mobilyaların materyal özellikleri fiyatlandırmada son derece etkilidir. Tasarım özellikleri, ürünlerin ebatları, markaları ve benzeri çok sayıda değişken bulunur. Güvenilir markaların gösterişli, varaklı mobilya modelleri, kaliteli malzemelerle tasarlanan seçenekler ve daha birçokları nitelikleriyle doğru orantılı olarak değişen fiyat aralıklarında seyreder. Mermer, ceviz, masif ahşap ve benzeri mobilya seçenekleri ile kolay taşınabilen materyallerle üretilen tasarımlar aynı fiyat aralığını kapsamaz. Ürünler tasarım özelliklerine göre de farklı fiyat aralıklarına ayrılır. Marka değeri de ürünlerin fiyatlandırılmalarında etkili değişkenler arasındadır.

Mobilyaların Temizliği ve Bakımı Nasıl Yapılır?

Mobilyaların temizliği ve bakımı ürüne göre değişkenlik gösterir. Burada belirleyici birçok faktör vardır. İlk olarak mobilyanın malzemesinin cinsini göz önüne almalısınız. Masif ahşap bir tasarım ile suntalam bir ürünün bakımı ve temizliği aynı olmayabilir. Satın alacağınız mobilyanın kullanım kılavuzu veya etiketinde ürün içeriğine dair açıklamaları bulabilirsiniz. Tahta, metal ve benzeri bölümleri materyale uygun deterjan ve bezlerle temizlemeniz önerilir. Kumaş kısımlarını da aynı şekilde kumaşın cinsine uygun ürünlerle temizlemeniz tavsiye edilirken ihtiyaç halinde ve belirli aralıklarla profesyonel yardım da alabilirsiniz. Mobilyalarınızı uygun koşullarda temizleyerek daha uzun süre kullanma şansınız olur. Markalar tarafından mobilya temizliğiniz ve bakımınız için birçok deterjan, cila, sprey ve benzeri ürünler geliştirilir.

Demonte Mobilyaların Kurulumu Nasıl yapılır?

Demonte olarak satılan mobilyalar pratik biçimde kurulumunu sağlayabileceğiniz ürünlerden oluşur. Markalar, demonte ürünler tasarlarken kullanıcıları düşünerek pratik biçimde bunların gerçekleştirilebilmesi için gerekli donanımları da hazırlar. Satın alacağınız mobilyaların paketlerinin içinde ürün kullanım ve kurulum kılavuzları da bulunur. Bu kılavuzlarda kurulum şemaları ve yönergeler mevcuttur. Kurulum esnasında gerekli olan aparatlar da paketlerin içinde size gönderilir. Hal böyle olunca gerektiğinde bir matkap ve tornavida yardımıyla mobilyalarınızın kuruluşunu gerçekleştirebilirsiniz. Burada yönergeleri doğru sırayla takip etmeniz önem arz eder. Bir diğer önemli nokta da kılavuzları dikkatle okumanızdır.