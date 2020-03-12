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Mutfakta Dev İndirim Günleri Kategorisindeki En Çok Satan Ürünler
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1
Kumtel KO-420F 4 Gözü Gazlı Siyah Setüstü Ocak-Doğalgaz%31 indirim
549,00 TL378,99 TLSepette %21 indirimli fiyat298,99 TL
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2
Kumtel KO-420 / F Inox 4 Gözü Gazlı Setüstü Ocak Doğalgaz%25 indirim
519,00 TL389,00 TLSepette %23 indirimli fiyat299,00 TL
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3
Samsung MS23K3515AW/TR Mikrodalga Fırın%13 indirim
629,00 TL549,00 TLSepette %24 indirimli fiyat418,99 TL
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4
Awox AWX-P20 Mikrodalga Fırın%16 indirim
399,00 TL336,70 TLSepette %20 indirimli fiyat268,70 TL
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5
Kumtel KH/LX 7010/7011 1500 W Tek Göz Elektrikli Ocak%12 indirim
119,00 TL105,00 TLSepette %20 indirimli fiyat84,00 TL
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6
Kumtel Siyah 3'lü Ankastre Set(KO-A6S2 Siyah Ankastre Fırın + KO-410 BF Siyah Ankastre Ocak + DP6S Siyah Pramit Davlumbaz)%24 indirim
1.429,00 TL1.090,00 TL
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7
Kumtel Ko40Tshdf Siyah Cam Set Üstü Oval Kenarlı Doğalgazlı Ocak%33 indirim
729,00 TL489,00 TLSepette %22 indirimli fiyat379,00 TL
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8
Simfer Oscar Beyaz 3’ lü Ankastre Set (8056 8 Fonksiyonlu ve Turbo Fanlı Fırın + 3603 Gaz Kesme Emniyetli Ocak + 5668 Push Buton Kontrollü Davlumbaz)%22 indirim
2.999,00 TL2.349,00 TLSepette %20 indirimli fiyat1.889,00 TL
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9
Femaş Oc 300 Üç Gözü Gazlı Tüplü Set Üstü Ocak%18 indirim
129,00 TL106,00 TLSepette %21 indirimli fiyat84,00 TL
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10
Samsung GE83X/AND 23 lt Mikrodalga Fırın%20 indirim
879,00 TL699,00 TLSepette %23 indirimli fiyat539,00 TL