Elektronik ürünlerinde geçerli hediye çeklerini kaçırma!
Kampanya koşulları
- Kampanya kapsamında 8-12 Şubat 2020 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında Hepsiburada’da elektronik ürünler hariç alışverişlerde 500 TL’ye varan hediye çeki verilecektir.
- Kazanılan hediye çekleri yalnızca elektronik ürünlere ilişkin alışverişlerde kullanılabilecektir.
- Kampanya kapsamında 8-12 Şubat 2020(bu tarihler dahil) tarihleri arasında Hepsiburada’dan tek seferde yapılacak elektronik hariç KDV dahil 100-249 TL(bu tutar da dahil) arası alışverişlerde 100 TL, KDV dahil 250-499 TL(bu tutar da dahil) arası alışverişlerde 250 TL, KDV dahil 500 TL ve üzeri (bu tutar da dahil) alışverişlerde 500 TL değerinde hediye çekine hak kazanılacaktır.
- 100 TL’lik hediye çekleri, 27-29 Şubat 2020 (bu tarih dahil) tarihlerinde yapılan 3.000 TL (KDV dahil) ve üzeri elektronik alışverişlerinde kullanılabilecektir.
- 250 TL’lik hediye çekleri, 27-29 Şubat 2020 (bu tarih dahil) tarihlerinde yapılan 5.000 TL (KDV dahil) ve üzeri elektronik alışverişlerinde kullanılabilecektir.
- 500 TL’lik hediye çekleri, 27-29 Şubat 2020 (bu tarih dahil) tarihlerinde yapılan 10.000 TL (KDV dahil) ve üzeri elektronik alışverişlerinde kullanılabilecektir.
- Alışverişte hediye çeklerine hak kazanmak için belirtilen harcama tutarı KDV dahil ve kargo hariç tutarlardır. Harcama tutarı hesaplanırken kullanılan hediye çekleri hesaplamaya dahil edilmez.
- Her bir tüketici bu kampanyadan sadece 1 kez yararlanabilir.
- Farklı kullanıcı adı, rumuz, kimlik ve iletişim bilgileri ile kampanyaya katılmasına rağmen fatura adresi, ticari unvan, vergi numarası gibi mali unsurların ve başvuru sahibinin aynı olması durumunda Hepsiburada kazanılacak olan hediye çekini haber vermeden iptal etme hakkına sahiptir.
- Kullanım tarihi geçen çekler yeniden aktif hale getirilmeyecektir.
- Hediye çekleri bölünmeden, birleştirilmeden kullanılır.
- Kampanya kurumsal müşteriler için geçerli değildir.
- 8-12 Şubat 2020 (bu tarih dahil) kampanya dönemi süresince verilen siparişlerde herhangi bir değişiklik (sipariş iptali/geri gönderim vs.) hediye çekine hak kazanma durumunu etkileyebilir.
- Kazanılan hediye çekleri kullanım tarihinden bir gün öncesinde hesaplara tanımlanacaktır.
|Alışverİş Tutarı
|Kazanılacak Hedİye Çekİ Tutarı
|Hedİye Çekİ Kullanım Dönemİ
|Hedİye Çekİnİn Kullanılacağı Mİnİmum Sepet Tutarı
|
100-249 TL(elektronik hariç)
|
100 TL
|
27.02.2020-29.02.2020
|
3.000 TL ve üzeri elektronik alışverişleri
|
250-499 TL(elektronik hariç)
|
250 TL
|
27.02.2020-29.02.2020
|
5.000 TL ve üzeri elektronik alışverişleri
|
500 ve üzeri(elektronik hariç)
|
500 TL
|
27.02.2020-29.02.2020
|
10.000 TL ve üzeri elektronik alışverişleri
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