KAMPANYA KOŞULLARI:

• Kampanya, 9 Temmuz 2021 (00:00) – 15 Temmuz 2021 (23:59) tarihleri arasında (bu tarihler dahil) geçerlidir.

• Hepsiburada’dan 150 TL ve üzeri alışverişlerde anında 15 TL, 300 TL ve üzeri alışverişlerde anında 40 TL, 1500 TL ve üzeri alışverişlerde anında 150 TL, 3000 TL ve üzeri alışverişlerde anında 300 TL indirim verilecektir.

• Alışverişte indirime hak kazanmak için belirtilen harcama tutarı KDV dahil, hediye çekleri ve kargo hariç tutarlardır.

• Kampanyaya altın (https://www.hepsiburada.com/kulce-ziynet-cumhuriyet-altinlari-c-530175 ve https://www.hepsiburada.com/kampanyalar/altinlar adreslerinde bulunan tüm ürünler) ile birlikte takı mücevher kategorisinde bulunan (https://www.hepsiburada.com/taki-mucevher-modelleri-c-16032929) tüm chipgold, ziynet altın ile diğer altın ürünleri dâhil değildir.

• Hediye kartları (https://www.hepsiburada.com/hediye-kartlari-c-80755018 adresinde bulunan tüm ürünler), oyun pin’leri (https://www.hepsiburada.com/oyun-pinleri-c-80755000 adresinde bulunan tüm ürünler), dijital oyunlar (https://www.hepsiburada.com/dijital-oyunlar-c-80755001 adresinde bulunan tüm ürünler), online lisans (https://www.hepsiburada.com/online-lisans-c-80755008 adresinde bulunan tüm ürünler), akaryakıt ve oto paketleri (https://www.hepsiburada.com/akaryakit-ve-oto-paketleri-c-80785004), Starbucks hediye kartları (https://www.hepsiburada.com/starbucks/on-odemeli-kart-c-80327167) adresinde bulunan tüm ürünler, dijital ürünler (https://www.hepsiburada.com/kampanyalar/dijital-urunler-kampanyalar adresindeki tüm ürünler) kampanyaya dâhil değildir.

• Karaca Züccaciye (https://www.hepsiburada.com/kampanyalar/karaca-zuccaciye) ürün alışverişleri kampanyaya dâhil değildir.

• Kampanya kapsamı dışındaki ürünler (https://www.hepsiburada.com/kampanyalar/kampanya-disi-urunler adresindeki tüm ürünler) kampanyaya dâhil değildir.

• Kampanya dönemi süresince verilen siparişlerde herhangi bir değişiklik (sipariş iptali/geri gönderim vs.) indirim hak kazanma durumunu etkileyebilir.

• Farklı kullanıcı adı, rumuz,kimlik ve iletişim bilgileri ile kampanyaya katılınmasına rağmen fatura adresi, ticari ünvan, vergi numarası gibi mali unsurların ve başvuru sahibinin aynı olması durumunda Hepsiburada kazanılacak olan indirimi haber vermeden iptal etme hakkına sahiptir.

• D-Market Elektronik Hizmetler ve Tic. A.Ş. gerekli gördüğü durumlarda kampanya koşullarını değiştirme veya kampanyayı iptal etme hakkını saklı tutar.