Hafta sonu yapacağın alışverişlerde
250 TL'ye varan indirim fırsatı
Kampanya Koşulları
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Kampanya, 3 Temmuz 2021 (00:00) – 4 Temmuz 2021 (20:59)
tarihleri arasında (bu tarihler dahil) geçerlidir.
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Hepsiburada’dan 100 TL ve üzeri alışverişlerde anında 20
TL, 500 TL ve üzeri alışverişlerde anında 50 TL, 1000 TL
ve üzeri alışverişlerde anında 100 TL, 2500 TL ve üzeri
alışverişlerde anında 250 TL indirim verilecektir.
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Alışverişte indirime hak kazanmak için belirtilen harcama
tutarı KDV dahil, hediye çekleri ve kargo hariç
tutarlardır.
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Kampanyaya altın (
https://www.hepsiburada.com/kulce-ziynet-cumhuriyet-altinlari-c-530175
ve
https://www.hepsiburada.com/kampanyalar/altinlar
adreslerinde bulunan tüm ürünler) ile birlikte takı
mücevher kategorisinde bulunan
(https://www.hepsiburada.com/taki-mucevher-modelleri-c-16032929)
tüm chipgold, ziynet altın ile diğer altın ürünleri dâhil
değildir.
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Hediye kartları
(https://www.hepsiburada.com/hediye-kartlari-c-80755018
adresinde bulunan tüm ürünler), oyun pin’leri
(https://www.hepsiburada.com/oyun-pinleri-c-80755000
adresinde bulunan tüm ürünler), dijital oyunlar
(https://www.hepsiburada.com/dijital-oyunlar-c-80755001
adresinde bulunan tüm ürünler), online lisans
(https://www.hepsiburada.com/online-lisans-c-80755008
adresinde bulunan tüm ürünler), akaryakıt ve oto paketleri
(https://www.hepsiburada.com/akaryakit-ve-oto-paketleri-c-80785004),
Starbucks hediye kartları
(https://www.hepsiburada.com/starbucks/on-odemeli-kart-c-80327167)
adresinde bulunan tüm ürünler, dijital ürünler
(https://www.hepsiburada.com/kampanyalar/dijital-urunler-kampanyalar
adresindeki tüm ürünler) kampanyaya dâhil değildir.
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Yurt dışından ürünler
(https://www.hepsiburada.com/kampanyalar/yurt-disindan-urunler)
alışverişleri kampanyaya dâhil değildir.
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Karaca Züccaciye
(https://www.hepsiburada.com/kampanyalar/karaca-zuccaciye)
ürün alışverişleri kampanyaya dâhil değildir.
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Kampanya kapsamı dışındaki ürünler
(https://www.hepsiburada.com/kampanyalar/kampanya-disi-urunler
adresindeki tüm ürünler) kampanyaya dâhil değildir.
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Kampanya dönemi süresince verilen siparişlerde herhangi
bir değişiklik (sipariş iptali/geri gönderim vs.) indirim
hak kazanma durumunu etkileyebilir.
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Farklı kullanıcı adı, rumuz,kimlik ve iletişim bilgileri
ile kampanyaya katılınmasına rağmen fatura adresi, ticari
ünvan, vergi numarası gibi mali unsurların ve başvuru
sahibinin aynı olması durumunda Hepsiburada kazanılacak
olan indirimi haber vermeden iptal etme hakkına sahiptir.
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D-Market Elektronik Hizmetler ve Tic. A.Ş. gerekli gördüğü
durumlarda kampanya koşullarını değiştirme veya kampanyayı
iptal etme hakkını saklı tutar.