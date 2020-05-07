Petrol Ofisi
kampanya koşulları
- 1 Mart 2020 00:00- 31 Mart 2020 23:59 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında Hepsiburada’da chipgold, ziynet altın ile diğer altın ürünleri hariç tek seferde 250 TL ve üzeri alışveriş yapan müşteriler, Positive Card anlaşmalı Petrol Ofisi İstasyonlarında geçerli 25 TL değerinde akaryakıt hediye koduna aşağıda belirtilen kampanya koşulları kapsamında hak kazanacaktır.
- Positive Card anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonlarında geçerli 25 TL değerindeki hediye akaryakıt kodu, Hepsiburada’da yapılacak chipgold, ziynet altın ile diğer altın ürünleri hariç 250 TL ve üzeri (KDV dahil, hediye çeki, kargo bedeli hariç) alışverişlerde geçerli olacaktır.
- Kampanya müşteri bazında olup 250 TL ve üzeri Hepsiburada alışverişlerinden aynı müşteri yalnızca 1 kez hediye akaryakıt koduna hak kazanacaktır.
- Farklı kullanıcı adı, rumuz, kimlik ve iletişim bilgileri ile kampanyaya katılmasına rağmen fatura adresi, ticari ünvan, vergi numarası gibi mali unsurların ve başvuru sahibinin aynı olması durumunda Hepsiburada kazanılacak olan hediye kodunu haber vermeden iptal etme hakkına sahiptir.
- Hediye akaryakıt kodları, 15 Nisan 2020 tarihinde, kampanya koşullarını sağlayan müşterilere, Hepsiburada tarafından e-posta yoluyla iletilecektir.
- Hediye akaryakıt kodunu kullanmak için kampanyaya Petrol Ofisi web sitesine giriş yapılarak müşterinin https://www.petrolofisi.com.tr/kampanyalar/petrof-ofisi-hepsiburada’ da yer alan kampanya sayfası üzerinden Adını, Soyadını, GSM, Plaka ve Hepsiburada tarafından verilen kampanya katılım kodunun girmesi gerekmektedir. Kampanyaya katılan müşterilerin varsa Positive Card’ına yoksa GSM numarasına 25 TL değerinde yakıt hediyesi aynı gün içinde yüklenecektir.
- Positive Card’ı olan müşterilerin yüklenen yakıt hediyelerini kullanılabilmesi için kartın aktif olması şarttır. Positive Card’ınızı aktif hale getirip şifre alabilmek için https://www.petrolofisi.com.tr/positive-card/online-islemler alanına gerekli bilgileri girmesi veya AKTIF yazıp, bir boşluk bıraktıktan sonra Positive Card üzerinde yer alan 16 haneli kart numarasını, AD ve SOYADINIZI aralarında boşluk bırakarak 7627’ye kısa mesaj olarak göndermesi gerekmektedir. ÖRNEK AKTİFLEŞTİRME MESAJI: AKTIF 7000190070001900 MEHMET YILMAZ.
- Petrol Ofisi hediye yakıt (akaryakıt/otogaz) kartları sadece Positive Card altyapısı ile uyumlu, anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonlarından yapılacak yakıt (akaryakıt/otogaz) alımlarında geçerli olacaktır. Yüklenen puanlar nakde çevrilemez.
- Kampanyaya katılan müşteriler yukarıda belirtilen kampanya şartlarını kabul etmiş sayılırlar. Kampanya kapsamında Positive Card başvuru formu genel şartları geçerlidir. Kampanya başarılı katılımı 15.000 kişi ile sınırlıdır. Yüklenen puanların son kullanım tarihi 30 Nisan 2020 23:59’dur.
- Herhangi bir nedenle iptal veya iade edilen siparişlerde kod tekrar aktif edilemez.Bir kod sadece bir defa kullanılabilecektir.
- 1 Mart 2020 00:00- 31 Mart 2020 23:59 (ilgili tarih dahil) (kampanya dönemi) süresince verilen siparişlerde herhangi bir değişiklik (sipariş iptali/geri gönderim vs.) yapılması hediye koduna hak kazanma durumunu etkileyebilir.