Müşteri tarafından Eskiyi Getir Yeniyi Götür kampanya kapsamında cihaz tutarına ek 1000 TL’den faydalanabilmek için “Nakit olarak almak istiyorum” alanından başvuru yapılır. Müşterinin bu kampanyadan yararlanabilmesi için Samsung Galaxy S21 model telefonlardan birini satın alması ve ürün bedelinin tamamını ödemesi gerekir.
Başvuru sonrasında müşteri tarafından gönderilen cep telefonunun beyan ettiği özelliklere uygun olması ve müşteri tarafından Samsung Galaxy S21 model telefonlardan birini satın alınması halinde başvuru sırasında teklif edilen cihaz tutarı müşterinin belirttiği hesabına aktarılır. Müşteri, ödemenin yapılacağı banka hesap bilgilerini eksiksiz, tam ve doğru olarak belirtmek zorundadır. Müşteri adı ile hesap bilgisi sahibi adı aynı olmak zorundadır. Aksi takdirde, Hepsiburada' nın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Samsung Galaxy S21 model telefonlardan birini satın alan müşterilerin Eskiyi Getir Yeniyi Götür kampanyasına başvurusu esnasında ekranının son kısmında teklif olarak yer alan tutar müşteriye aktarılacak toplam tutar olmayıp bu tutar başvuru tamamlandığında sunulan cihaz teklif tutarıdır. Cihaz teklif tutarına ek olarak ödenecek olan 1000 TL, süreç tamamlandığında Hepsiburada tarafından müşterinin ödeme yapmış olduğu kartına iade edilecektir.
Bir müşteri kampanyadan ancak 1 defa yararlanabilir. Farklı kullanıcı adı, rumuz, kimlik ve iletişim bilgileri ile kampanyaya katılmasına rağmen fatura adresi, ticari unvan, vergi numarası gibi mali unsurların ve başvuru sahibinin aynı olması durumunda Hepsiburada.com getirilen cihaz tutarını ve belirtilen ek ödemeyi yapmama hakkına sahiptir. Kampanya Hepsiburada satıcılı ürünlerde geçerli olup stoklarla sınırlıdır.