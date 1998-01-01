Tüm ailenin bir araya geldiği, kalabalık sofraların kurulduğu, en özenli kıyafetlerin giyildiği geleneksel bayramlar yeniden hayat buluyor. Yediden yetmişe herkesin içinde hissettiği bayram coşkusu, alışverişe de yansıyor. İndirimler, özel kampanyalar ile renklenen bayram alışverişi, herkesi mutlu edecek seçeneklerle şimdi Hepsiburada’ya taşınıyor. Bayramda hem kendi imajınızı şık ve özenli kılacak kıyafet, ayakkabı ve aksesuarları hem de sevdiklerinizi mutlu edecek hediyeleri bayram fırsatlarından yararlanarak sipariş verebilirsiniz.

Bayram Alışverişi Zamanı: Bayramlıklarınız Hazır mı?

Bayramda tüm aile en özenli, temiz ve şık kıyafetleri ile konukları ağırlıyor, bayramlaşarak hasret gideriyor. Şıklık yarışının yaşanacağı bayram günleri için bayramlıklarınızı sezonun en trend parçaları arasından seçebilirsiniz. Kadın giyimde sezon modasının öne çıkan parçalarını, erkek giyimde en şık tasarımları, çocuklar için en sevimli alternatifleri bir arada bulabilirsiniz. Kombinlerinizi tamamlayacak ayakkabılar, çantalar, takı ve aksesuarlar da sizinle. Yetişkinlerin şıklık beklentisine yanıt veren, çocukların eğlenceli dünyasında onlara eşlik eden onlarca markanın yüzlerce ürünü ile bu bayram aile boyu estetik bir görünümün keyfini sürebilirsiniz. Bayram ziyaretleri için şık tasarımları, evinizde ağırlayacağınız misafirler için hem rahat hem de şık ev kombinlerini, uzun yolculuklar için en konforlu seçimleri bayram alışverişi seçeneklerinden yapabilir, bayramın her gününde ayrı bir takım ile göz kamaştırabilirsiniz.

Bayramda Gelecek Misafirler İçin Evde Hazırlık Var

Bayramda kapınız çalınacak, konuklar ağırlanacaksa evde hazırlık başlıyor. Bayram alışverişi bu kez süpermarket reyonlarını gösteriyor. Mutfakları enfes yemek kokularının saracağı bayram sofraları için etten sebzeye, meyveden tatlıya aradığınız tüm ürünler Hepsiburada süpermarket reyonlarında sizleri bekliyor. Özenli sofralar için en güzel yemek takımları, kahvaltıyı daha da iştah açıcı kılacak şık kahvaltı takımları, zarif bardaklar, özel çay setleri, bayram kahvelerine hatır katacak şık kahve fincanları mutfakların eksiklerini tamamlamak üzere rafları dolduruyor. Bayram temizliğinin olmazsa olmazı küçük yardımcılar, temizlik ürünleri, boya badana için gerekli tüm parçalar, değişmesi gereken perdelerin yenileri, deterjandan süpürgeye bayram temizliğini kolaylaştıracak tüm ihtiyaçlar, tek siparişle evinize geliyor. Bayram için evde yapılan hazırlıkları çok daha kolay ve avantajlı kılacak bayram alışverişi ürünlerini keşfetmek için siz de daha fazla beklemeyin. Bayram alışverişi fırsatları, ev dekorasyonunda içinize sinmeyen, değişmesi gereken parçaları da değiştirmek için doğru zamanı işaret ediyor. Mobilyadan yatak örtülerine, masadan duvar saatine kadar farklı ev eşyalarında ayrıcalıklı alışveriş imkanı bayram hediyesi gibi geliyor.

Tatil Bavullarını Doldurun

Bayram tatillerinde sevdikleri ile tatilin tadını çıkarmak isteyenler de bayram alışverişi avantajlarından doyasıya yararlanıyor. Tatil bavullarını dolduracak rahat kıyafetler, tatil için ihtiyaç duyulacak gereçler, kozmetik ürünler bayram tatilini fırsata çevirmek isteyenleri bekliyor. Bayram alışverişi avantajları ile tatil çok daha kazançlı oluyor. Bavuldan şapkaya, gözlükten tatil için en rahat ayakkabılara kadar bavulunuzda eksik ne varsa bayram alışveriş fırsatları ile zahmetsizce tamamlanıyor. Bu bayram tatilin keyfini sürmek isteyenler, tüm gereksinimlerini önceden tamamlayarak ailece güzel anılar biriktiriyor. Eksikler, ihtiyaçlar canlarını sıkmıyor, bir tıkla kapılarına kadar geliyor.

Bayram Hediyeleri Burada!

Bayramda aşılan zorlu yollar ve uzun yolculuklar sonrası sevdiklerinize birer hatıra bırakmak, her baktıklarında sizi hatırlayacakları hediyelerle yüzlerde tebessüm oluşturmak da gelenekler arasında yer alıyor. Bayramda görüşeceğiniz sevdiklerinize özel hediyeler seçebilirsiniz. Bayram alışverişi heyecanını daha da artıran armağan seçiminde farklı markaların en güzel ürünlerini inceleyebilirsiniz. Aile büyüklerine mis kokulu kolonyalar ve sohbetleri tatlandıracak çikolatalar, ziyaret edilen evleri renklendirecek ev dekorasyon ürünleri, her kullanıldığında sizi anımsatacak işlevsel elektronikler, çocuklara oyuncaklar, yeni evlilere küçük ev aletleri burada sizleri bekliyor. Birbirinden kullanışlı bayram hediyeleri, kilometreleri sizden önce aşarak adreslerine ulaşıyor. Bayramın keyfinin hediyelerle, hayata konfor katan detaylarla çıkacağını bilenler, sevdiklerini gülümsetecek armağanlar seçiyor. Hatırlanmanın en güzel hediye olduğu bayramlarda, özlem çekilecek gelecek günler için baktıkça sizi hatırlatacak armağanlar seçerek aranızdaki mesafeleri kısaltabilir, sevdiklerinizle aranızdaki hasreti dindirebilirsiniz.

Bayram Hediyeleri Nasıl Seçilir?

• Bayram hediyesi seçerken hediye alacağınız kişilerin listesini yapmalı ve tarzlarına, ihtiyaçlarına, zevklerine uygun hediyeler seçmelisiniz.

• Kıyafet alacaksanız, hediye alacağınız kişinin bedenini bilmelisiniz. Eğer bu bilgiye ulaşmanız mümkün değilse standart beden tasarımlara yönelebilirsiniz.

• Hediye listenize birkaç tane de "herkese uyabilecek ekstra hediye" eklemeyi unutmamalısınız. Davetsiz misafirler, unutulmuş akrabalar için kurtarıcı olacak bu hediyeler arasında hem kadın hem de erkeklerin giyebileceği standart beden sweatshirtler, herkesin kullanabileceği sırt çantaları, küçük oyuncaklar, şal gibi temel aksesuarlar olabiliyor.

• Bayram hediyesi alırken, yaşadığınız şehri, sizi ve hediye aldığınız kişi ile anılarınızı anımsatacak seçimler yapabilirsiniz. Eğer güzel bir tatil anınız varsa deniz temalı bir çalar saat alabilir veya kahve seven birini küçük bir kahve makinesi ile mutlu edebilirsiniz.

• Bayramda gelenekleri yaşatacak seçimler de yapabilirsiniz. Ziyaret edeceğiniz evlere taze lokumlar götürebilir, kolonyalar hazırlayabilir, çocuklara harçlık verebilirsiniz. Bu tür etkinlikler için yanınıza şık kumaş mendillerden almayı unutmamalısınız.