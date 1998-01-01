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Ev elektroniği ürünlerinde
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Vestfrost A++ 4 Programlı Bulaşık Makinesi
1.349
TL
2.099 TL
Beyaz eşyalar
Demirdöküm A++ 12000 Btu Inverter Split Klima
3.099
TL
4.499 TL
Klİmalar ve vantİlatörler
Toshiba 32" Uydu Alıcılı Full HD Smart LED TV
1.399
TL
2.199 TL
Televİzyonlar
iRobot Roomba 605 Robot Süpürge
1.799
,90 TL
2.999 TL
Ütüler ve süpürgeler
Grundig TM 4961 Cam Demlikli Çay Makinesi
209
TL
409 TL
Elektrİklİ mutfak aletlerİ
Arzum AR5007 Shiny Saç Kurutma Makinesi
103
,90 TL
194,90 TL
Elektrİklİ kİşİsel bakım aletleri
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