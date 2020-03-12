Kampanya Koşulları:
- • 23-30 Eylül (bu tarih dahil) 2019 tarihleri arasında Hepsiburada’dan tek seferde yapılacak 150-299 TL arası alışverişlerde (KDV dahil) 20 TL, 300 TL (KDV dahil) ve üzeri alışverişlerde 50 TL hediye çekine hak kazanılacaktır.
- • Kazanılan 20 TL’lik hediye çekleri, 20-31 Ekim (bu tarih dahil) 2019 tarihlerinde yapılan 150 TL (KDV dahil) ve üzeri alışverişlerde kullanılabilecektir.
- • Kazanılan 50 TL’lik hediye çekleri 20-31 Ekim (bu tarih dahil) 2019 tarihlerinde yapılan 300 TL (KDV dahil) ve üzeri alışverişlerde kullanılabilecektir.
- • Chipgold, ziynet altın ile diğer altın ürünleri alışverişlerinde hediye çeki kazanılamaz.
- • Cep telefonu, taşınabilir bilgisayar, televizyon ve chipgold, ziynet altın ile diğer altın ürünleri alışverişlerinde hediye çeki kullanılamaz.
- • Alışverişte hediye çeklerine hak kazanmak için belirtilen harcama tutarı KDV dahil, hediye çekleri ve kargo hariç tutarlardır.
- • Her bir tüketici bu kampanyadan sadece 1 kez yararlanabilir.
- • Farklı kullanıcı adı, rumuz, kimlik ve iletişim bilgileri ile kampanyaya katılmasına rağmen fatura adresi, ticari unvan, vergi numarası gibi mali unsurların ve başvuru sahibinin aynı olması durumunda Hepsiburada kazanılacak olan hediye çekini haber vermeden iptal etme hakkına sahiptir.
- • Kullanım tarihi geçen çekler yeniden aktif hale getirilmeyecektir.
- • Hediye çekleri bölünmeden, birleştirilmeden kullanılır.
- • Kampanya kurumsal müşteriler için geçerli değildir.
- • 23-30 Eylül (bu tarih dahil) 2019 (kampanya dönemi) süresince verilen siparişlerde herhangi bir değişiklik (sipariş iptali/geri gönderim vs.) hediye çekine hak kazanma durumunu etkileyebilir.
- • Kazanılan hediye çekleri kullanım tarihinden bir gün öncesinde hesaplara tanımlanacaktır.
|Alışveriş Tutarı
|Kazanılacak Hediye Çeki Tutarı
|Hediye Çeki Kullanım Dönemi
|Hediye Çekinin Kullanılacağı Minimum Sepet Tutarı
|Hediye Çekinin Geçerliliği
|150 TL- 299 TL
|20 TL
|20.10.2019-31.10.2019
|150 TL ve üzeri
|Cep telefonu, taşınabilir bilgisayar, televizyon, altın hariç alışverişler
|300 TL ve üzeri
|50 TL
|20.10.2019-31.10.2019
|300 TL ve üzeri
|Cep telefonu, taşınabilir bilgisayar, televizyon, altın hariç alışverişler