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8-9-10 Mart

Kadınlara

Özel Fırsatlar
Uygulamadan ilk kez alışveriş yapacaklara

100 TL ve üzeri harcamalarında

ANINDA 25 TL İNDİRİM

• Kampanya, 8 Mart 00:00 - 10 Mart 23:59 (bu tarihler dahil) arasında geçerlidir.

• Hepsiburada uygulamasından ilk kez chipgold, ziynet altın ile diğer altın ürünleri hariç tek seferde 100 TL ve üzeri (KDV dahil, hediye çeki, kargo bedeli hariç) alışverişlerde anında 25 TL indirim verilecektir.

• 25 TL indirim, ilk kez uygulamadan yapılan alışverişte sadece 1 kez kazanılabilir.

• Kampanya, 125.000 kullanım ile sınırlıdır. 125.000 kişiye ulaşıldığında kampanya bitiş tarihi beklenmeksizin kampanya sona erecektir.

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