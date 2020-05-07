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Bilgisayar dünyasında
79,90 TL'den
başlayan fİyatlar
Bilgisayarlarda
İndİrİmler
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Lenovo
i7 8565U
8GB 256GB SSD
Freedos Laptop
3.999 TL
6.499 TL
HP
i5 8265U
4GB 128GB SSD
Windows 10 Laptop
2.999 TL
4.000 TL
Acer
Nitro i5 8300H 16GB 512GB SSD
Linux Laptop
4.499 TL
5.999 TL
Lenovo
AMD Ryzen 3
2200G 8GB 1TB
Freedos Bilgisayar
1.699 TL
2.699 TL
Çanta, kulaklık,
klavye ve mouselerde
İNDİRİMLER
SennheIser
HD Bluetooh ve
Gürültü Önleyici Kulaklık
999 TL
1.828 TL
MIcrosoft
Wireless
Klavye Mouse Set
149 TL
274 TL
Veri depolama
ürünlerinde
İndİrİmler
Acele et kaçırma
SamsonIte
16" Siyah
Laptop Çantası
299 TL
499 TL
WD
Elements 1TB USB 3.0 Taşınabilir Disk
+ Addison Kılıf
299 TL
459 TL
Targus
15.6"
Laptop Çantası
79,90 TL
165 TL
SanDIsk
64GB iPhone
USB Bellek
159 TL
354 TL
Monitör, yazıcı ve
projeksiyon cihazlarında
KAÇIRILMAYACAK
FIRSATLAR
Hp
27" 144Hz 1ms
Full Hd Freesync Oyuncu Monitör
1.699 TL
2.299 TL
HP
Laser MFP 135w
Mono Yazıcı
759 TL
1.099 TL
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