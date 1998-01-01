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HP
Intel Celeron 4Gb
256GB SSD
Windows 10 Home 15.6" HD
Laptop
2.499 TL
3.099 TL
HP
Power Intel Core i5
16GB 512GB SSD
GTX1660Ti Freedos Laptop
7.699 TL
9.999 TL
HP
Intel Core i5
1035G1 8GB
256GB SSD
Windows 10
Home 15.6"
Laptop
4.299 TL
5.999 TL
ASUS
Intel Core i7
16GB 512GB SSD
4GB GTX1650Ti
Freedos Laptop
9.199 TL
11.499 TL
Veri depolama
ürünlerinde
İNDİRİMLER
INTENSO
120GB
520MB-500MB/S
2.5"Sata 3 SSD
139 TL
249 TL
Seagate
Gaming xBox
2TB USB 3.0
Taşınabilir Disk
639 TL
799 TL
Klavye ve mouse’larda
İndİrİmler
Acele et kaçırma
MICROSOFT
Smart TV Klavyesi
N9Z-00017
169 TL
299 TL
SteelSerIes
Rival 600 Oyuncu Mouse
479 TL
599 TL
MICROSOFT
Mobile 1850
Kablosuz Siyah Mouse
64,90 TL
99,90 TL
SteelSerIes
Apex 3 RGB
Oyuncu Klavyesi
619 TL
799 TL
Monitör, yazıcı ve
projeksiyon cihazlarında
KAÇIRILMAYACAK
FIRSATLAR
ACER
23.6" 165Hz 1ms
Full HD Monitör
1.299 TL
1.799 TL
HP
60Hz 5ms
Full HD
IPS Monitör
1.199 TL
1.699 TL
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