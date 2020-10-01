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Fırsatlar

Kırtasiye

Kırtasiye ihtiyaçlarını

İNDİRİMLİ FİYATLARLA TAMAMLA
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Çantalar, kalemlikler ve mataralar
Boyalar ve okul aktivite ürünleri
Kalemler ve yazı gereçleri
Defterler, dosyalar ve fotokopi kağıtları
Okul eğitim ürünleri ve müzik enstrümanları

Hijyen ve Bağışıklık

Hijyen ürünleri ve

BESLENME İHTİYAÇLARI
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Dezenfektan ve Antibakteriyel Ürünler
Maske & Siperlikler
Bağışıklığı arttıracak gıda ve besin takviyeleri

Giyim

Okul giyim ürünlerinde

19,90 TL'DEN BAŞLAYAN FİYATLAR
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Kız çocuk
Erkek çocuk
Genç

Ayakkabı

Okul ayakkabılarında

29,90 TL'DEN BAŞLAYAN FİYATLAR
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Okul ayakkabıları
Spor ayakkabılar
Kinetix marka ürünlerde fırsatlar

Mobilya ve Ev Yaşam

Odanın ihtiyaçlarını

TAMAMLA
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Çalışma odaları
Genç ve çocuk odaları
Aydınlatma ve dekorasyon ürünleri
Ev tekstili ürünleri

Teknoloji

Teknolojinin desteği

YANINDA
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Bilgisayarlarda son teknoloji fırsatlar
Öğrenciler için yazıcılar ve monitörler
Tabletler
3.500 TL ve altı akıllı telefonlar
Veri depolama ürünleri, çevre birimleri ve modemler
Akıllı saatler
Kulaklıklar

Kitap

Yardımcı ders kitaplarında

İNDİRİMLİ FİYATLAR
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İlkokul yardımcı ders kitapları
Ortaokul yardımcı ders kitapları
Lise yardımcı ders kitapları
Akademik kitaplar
Okul öncesi aktivite kitapları
Eğitici oyuncak setleri

Ev Yardımcıları

Ev ihtiyaçlarını

TAMAMLA
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Evinin temel ihtiyaçları
Öğrenci evlerinin mutfak ihtiyaçlarını tamamla
Evinin eksiklerini tamamlamak için küçük ev aletleri
Elektrikli kişisel bakım aletleri
Öğrenci dostu beyaz eşyalar
Öğrenci dostu televizyonlar

Spor & Outdoor

Spor & Outdoor ürünlerinde

İNDİRİMLİ FİYATLAR
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Spor branşları
Valizler
Spor malzemeleri

Listeler

Okul için sağlıklı atıştırmalıklar
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Eğitici oyun setleri
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Minikler için okula ilk adım
Avantajlı okul paketleri
Öğrencilere özel müzik aletleri
Lisanslı okul ürünleri
Okula dönüş için makyaj ürünleri
Yeni ev kuranlar öğrenciler için temel ev ihtiyaçları
Eğitim için ihtiyaç duyulan teknolojiler

Anaokulu

Çantalar
Çantalar
Boyalar
Boyalar
Oyun hamurları
Oyun Hamurları
Suluk ve mataralar
Suluk ve Mataralar
Çocuk modası
Çocuk Modası
Çocuk odası
Çocuk Odası
Kitaplar
Kitaplar
Oyun setleri
Oyun setleri
Tüm okul ihtiyaçları
Tüm Okul İhtiyaçları

İlkokul

Çantalar
Çantalar
Kalemler ve Yazı Gereçleri
Kalemler ve Yazı Gereçleri
Defterler
Defterler
Boyalar
Boyalar
Çocuk modası
Çocuk Modası
Çocuk odası
Çocuk Odası
Kitaplar
Kitaplar
Tabletler ve Bilgisayarlar
Tabletler ve Bilgisayarlar
Akıllı Çocuk Saatleri ve Kulaklıklar
Akıllı Çocuk Saatleri ve Kulaklıklar
Tüm okul ihtiyaçları
Tüm Okul İhtiyaçları

Ortaokul

Çantalar
Çantalar
Kalemler ve Yazı Gereçleri
Kalemler ve Yazı Gereçleri
Defterler
Defterler
Tabletler ve Bilgisayarlar
Tabletler ve Bilgisayarlar
Akıllı Saatler ve Kulaklıklar
Akıllı Saatler ve Kulaklıklar
Cep Telefonları
Cep Telefonları
Çocuk modası
Çocuk Modası
Çocuk odası
Çocuk Odası
Kitaplar
Kitaplar
Tüm okul ihtiyaçları
Tüm Okul İhtiyaçları

Lise

Çantalar
Çantalar
Kalemler ve Yazı Gereçleri
Kalemler ve Yazı Gereçleri
Genç modası
Genç Modası
Tabletler ve Bilgisayarlar
Tabletler ve Bilgisayarlar
Cep Telefonları
Cep Telefonları
Akıllı Saatler ve Kulaklıklar
Akıllı Saatler ve Kulaklıklar
Genç odası
Genç Odası
Kitaplar
Kitaplar
Tüm okul ihtiyaçları
Tüm Okul İhtiyaçları

Üniversite

Çantalar
Çantalar
Kalemler ve Yazı Gereçleri
Kalemler ve Yazı Gereçleri
Kampüs modası
Kampüs Modası
Defterler
Tabletler ve Bilgisayarlar
Cep Telefonları
Cep Telefonları
Akıllı Saatler ve Kulaklıklar
Akıllı Saatler ve Kulaklıklar
Odanı tasarla
Odanı Tasarla
Kitaplar
Kitaplar
Tüm okul ihtiyaçları
Tüm Okul İhtiyaçları
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