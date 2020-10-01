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Kırtasiye
Kırtasiye ihtiyaçlarını
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Çantalar, kalemlikler ve mataralar
Boyalar ve okul aktivite ürünleri
Kalemler ve yazı gereçleri
Defterler, dosyalar ve fotokopi kağıtları
Okul eğitim ürünleri ve müzik enstrümanları
Hijyen ve Bağışıklık
Hijyen ürünleri ve
BESLENME İHTİYAÇLARI
Dezenfektan ve Antibakteriyel Ürünler
Maske & Siperlikler
Bağışıklığı arttıracak gıda ve besin takviyeleri
Giyim
Ayakkabı
Okul ayakkabılarında
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Okul ayakkabıları
Spor ayakkabılar
Kinetix marka ürünlerde fırsatlar
Mobilya ve Ev Yaşam
Odanın ihtiyaçlarını
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Genç ve çocuk odaları
Aydınlatma ve dekorasyon ürünleri
Ev tekstili ürünleri
Teknoloji
Teknolojinin desteği
YANINDA
Bilgisayarlarda son teknoloji fırsatlar
Öğrenciler için yazıcılar ve monitörler
Tabletler
3.500 TL ve altı akıllı telefonlar
Veri depolama ürünleri, çevre birimleri ve modemler
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Kulaklıklar
Kitap
Yardımcı ders kitaplarında
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Eğitici oyuncak setleri
Ev Yardımcıları
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