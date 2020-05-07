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Aradığınız ürünü bulabildiniz mi?
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Süpermarkette Salı Fırsatları Kategorisindeki En Çok Satan Ürünler
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1
Prima Bebek Bezi Premium Care 5 Beden 120 Adet Junior Aylık Fırsat Paketi%23 indirim
294,90 TL227,00 TLSepette %32 indirimli fiyat154,90 TL
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2
Çaykur Tiryaki 1000 gram%6 indirim
35,90 TL33,90 TLSepette %12 indirimli fiyat29,91 TL
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3
Finish Quantum 60 Tablet Bulaşık Makinesi Deterjanı + Finish Performans Ürünleri Seti%38 indirim
129,90 TL79,90 TLSepette %25 indirimli fiyat59,90 TL
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4
Uni Baby Sensitive Islak Havlu 12'li Ekonomik Fırsat Paketi 12x56 (672 Yaprak)%36 indirim
97,86 TL62,95 TLSepette %5 indirimli fiyat59,90 TL
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5
Perwoll Yenilenen Siyahlar Hassas Çamaşır Deterjanı 3 lt 50 Yıkama%17 indirim
34,90 TL28,90 TL
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6
Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 3 'lü Güç Limon 4 Kg%34 indirim
34,86 TL22,89 TL
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7
Perwoll Yenilenen Renkler Hassas Çamaşır Deterjanı 3 lt 50 yıkama%22 indirim
36,90 TL28,90 TLSepette %21 indirimli fiyat22,89 TL
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8
Fairy Platinum Plus 110 Yıkama Bulaşık Makinesi Deterjanı Kapsülü%26 indirim
187,90 TL139,90 TLSepette %18 indirimli fiyat114,90 TL
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9
Solo Tuvalet Kağıdı 32'li%13 indirim
45,90 TL39,95 TL
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10
Çaykur Rize Turist Çayı 1000 gr%5 indirim
36,90 TL34,89 TL