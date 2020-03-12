-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aradığınız ürünü bulabildiniz mi?
2000
Yılın Son ÖTV İndirimi Kategorisindeki En Çok Satan Ürünler
-
1
Bosch WAT24480TR A+++ 9 kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi%21 indirim
3.499,00 TL2.749,00 TLSepette %7 indirimli fiyat2.549,00 TL
-
2
Altus AL 434 C A+ 4 Programlı Bulaşık Makinesi%19 indirim
1.599,00 TL1.290,00 TLSepette %7 indirimli fiyat1.199,70 TL
-
3
Samsung WW90J5475FW/AH A+++ 1400 Devir 9 kg Çamaşır Makinesi%15 indirim
3.299,00 TL2.799,00 TLSepette %20 indirimli fiyat2.249,00 TL
-
4
Vestfrost VWM 7111/7100 A++ 7 kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi%11 indirim
1.949,00 TL1.729,00 TLSepette %25 indirimli fiyat1.289,00 TL
-
5
Vestfrost VF 90 A+ 90 lt Büro Tipi Mini Buzdolabı%12 indirim
1.079,00 TL949,00 TLSepette %24 indirimli fiyat719,00 TL
-
6
Profilo CMG120DTR A+++ 9 Kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi%26 indirim
2.999,00 TL2.207,00 TLSepette %7 indirimli fiyat2.049,00 TL
-
7
Bosch WAT24581TR A+++ 9 kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi%14 indirim
3.329,00 TL2.860,00 TLSepette %7 indirimli fiyat2.659,80 TL
-
8
Vestel SC470 A+ 470 lt Statik Buzdolabı%12 indirim
2.389,00 TL2.100,00 TLSepette %7 indirimli fiyat1.949,00 TL
-
9
Samsung RT43K6000WW A+ 440 Lt Beyaz NoFrost Buzdolabı%14 indirim
3.999,00 TL3.449,00 TLSepette %25 indirimli fiyat2.579,00 TL
-
10
Hoover WDXOA 595AHC5-S A 9 kg Yıkama / 5 kg Kurutma 1500 Devir Çamaşır Makinesi%17 indirim
4.029,00 TL3.349,01 TLSepette %22 indirimli fiyat2.599,00 TL