Katılım koşulları

Bu kampanya D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLERİ VE TİCARET. A.Ş. tarafından MPİ’nin 29.08.2019 tarih ve 40453693-255.01.02-E.8202 sayılı izni ile düzenlenmektedir.

D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLERİ VE TİCARET. A.Ş. tarafından düzenlenen bu kampanyada; 06.09.2019 (saat: 00.01)– 30.09.2019 (saat:23:59) Kampanya tarihleri arasında D-MARKET ELEKTRONİK HİZMELERİ VE TİCARET. A.Ş.’ye ait hepsiburada mobil uygulamasını akıllı cep telefonları (Play store veya Apple Store)üzerinden ücretsiz indirerek kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak veya www.hepsiburada.com internet sitesi (ücretsiz) üzerinden kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak satıcısı Hepsiburada ve Samsung Türkiye mağazası olan(Diğer satıcılardan alınan ürünler kampanyaya dahil değildir.) Samsung Galaxy Note 10 ve Samsung Galaxy Note 10 Plus ürünlerinin herhangi birinden satın alan bireysel müşterilere fatura üzerindeki her ürün için 1 çekiliş hakkı verilecektir. İkramiye olarak, 1 kişiye 228.200,00 TL değerinde, BMW 118i Premıum Line 2019 Model Otomobil verilecektir. Çekiliş 23.10.2019 tarihinde saat 10:00’da Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti., Atakent Mah. 221 sk. Rota Office No:3A D: 29 K.ÇEKMECE/İstanbul adresinde noter huzurunda halka açık olarak yapılacaktır. Kazanan talihliler 25.10.2019 tarihli Akşam gazetesinde duyurulacaktır. 09.11.2019 tarihine kadar başvurmayan asillerle, 24.11.2019 tarihine kadar başvurmayan yedeklere ikramiyeleri teslim edilmez. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda adres bilgileri, eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterli olacaktır. www.hepsiburada.com internet sitesi girişi ücretsizdir. Hepsiburada ve Samsung Türkiye mağazası dışındaki satıcılardan alınan ürünler kampanyaya dahil değildir. Tüm katılımlarda ad,soyad bilgilerinin eksik olması halinde çekiliş hakkı verilmeyecektir. Kampanya tarihleri arasında alış verişlerini iptal veya iade eden katılımcıların çekiliş hakları da iptal edilecektir. Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin ikramiye kazanması durumunda, ikramiye tesliminde ikametgâh tezkeresi ibrazı zorunludur. İkramiye tesliminde fatura ibrazı zorunludur. 18 yaşından küçükler, D-MARKET ELEKTRONİK HİZ. VE TİC. A.Ş. ve Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hiz. Ltd. Şti. çalışanları kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez. İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir.

Kampanyaya katılan herkes bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.