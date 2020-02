Cep telefonu fiyatları ve modelleri, fiyat / performans dengesi açısından sıklıkla karşılaştırılan 2 ayrı unsuru oluşturuyor. Akıllı telefon piyasasında her geçen gün daha artan rekabet, yeni cep telefonu markalarını, yeni özellikleri ve her bütçeye hitap eden fiyat çeşitliliğini de beraberinde getiriyor. Rekabetin bu kadar yüksek olduğu bir ürün grubunda, bu nedenden dolayı birbirinden farklı beklentileri karşılayan pek çok ürün bulunuyor. Uygun fiyatlara gelişmiş özellikler sunan cep telefonları, yüksek fiyat segmentinde yer alan amiral gemi akıllı cep telefonu modelleri ya da hem fiyat hem performans açısından orta segmentte yer alan cihaz seçenekleri, cep telefonu alırken karşılaşılan ürün gruplarından yalnızca birkaçını oluşturuyor. Yüksek ürün ve marka çeşitliliğinin yanı sıra çok fazla fiyat ve kampanya seçeneği oluşu da cep telefonu satın alırken kafa karışıklıklarına ve kararsızlıklara sebep olabiliyor. Karar verme sürecinizi kolaylaştırmak adına temel kategorilere ayrılmış olan cep telefonu fiyatları ve modelleri, aradığınız alternatife ulaşmanızı büyük ölçüde hızlandırdığı için ekstra vakit kaybetmenizi engelliyor.

Fiyat / Performans Bakımından Benzersiz Seçenekler Sunan Android Cep Telefonu Modelleri ve Fiyatları

Akıllı telefonlar arasında en yüksek kullanım oranına sahip olan işletim sistemi Android, bu çeşitliliği sayesinde tüm kullanıcı profillerine yönelik ürün çeşitliliği sunuyor. Başta Samsung olmak üzere Huawei, Xiaomi, Sony, LG gibi onlarca farklı teknoloji firmasının akıllı telefon modellerinde kullandığı Android işletim sistemi, genel olarak tüm bu telefon modellerinin Android akıllı telefon modelleri olarak anılmasına sebep oluyor. Belirli aralıklarla güncellenen Android işletim sistemi, yalnızca tek bir sürümle gelen ve güncelleme desteği bulunmayan modellerle birlikte güvenlik yamaları dahil tüm güncelleri alan telefon modellerini de içeriyor. Bu da ilgili akıllı telefonların fiyatlarına yansıyan bir ayrıntı hâlini alıyor. Bu nedenle güncelleme almayan ve tek bir stabil sürüm ile piyasaya sürülen Android cep telefonu modelleri, sürekli güncellenen modellere oranla daha ekonomik olabiliyor. Ancak resmî olarak Android tarafından desteklenen ve sürekli olarak güncelleme alan; buna rağmen her bütçeye hitap eden marka ve modellerin bulunduğu Android One serisi istisna bir durum oluşturuyor. Eğer "Telefonum işletim sistemi açısından uzun süre güncel kalsın." derseniz akıllı telefon satın alırken Android One modellerini tercih edebilirsiniz.

Gelişmiş Özellikleri Uygun Fiyatlarla Sunan Xiaomi Cep Telefonu Modelleri

Akıllı telefon işletim sistemleri arasında en uygun fiyatlı seçenekleri sunan Android, bu nedenle ekonomik bir tercih yapmak isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Google gibi dünya devi bir bilişim firmasının desteğini alan bu kapsamlı işletim sistemi, aynı zamanda bütçe dostu seçenekleriyle de avantaj yaratıyor. Uygun fiyatlı Android cep telefonu modelleri arasında özellikle Xiaomi ve Huawei gibi Çinli üreticiler dikkat çekerken Samsung ve LG gibi Güney Kore merkezli üreticilerin de bu segmentte çeşitli modelleri bulunuyor. Markasına, işletim sistemi sürümüne, kullanılan materyallere ve teknik donanımına bağlı olarak uygun fiyatlı Android telefon satın almak mümkün olurken suya, toza, darbeye dayanıklı; sürekli güncelleme alan, popüler ürünler için daha yüksek tutarlar ödemek gerekiyor.

Marka Bilinirliğine Önem Verenler İçin Samsung Cep Telefonu Modelleri

Fiyat / performans açısından da oldukça cazip seçenekler sunan Android telefonlar, genellikle her açıdan orta segment ürünleri tercih edenlere hitap ediyorlar. Fiyat ve performans açısından orta segmentte bulunan telefon modelleri, özellikle kampanya dönemlerinde oldukça cazip fırsatlar sunabiliyor. Aynı zamanda cep telefonu pazarının en çok marka ve ürün çeşitliliğine sahip segmenti konumundaki orta segmentte neredeyse düşündüğünüz her markanın ürününü bulabiliyorsunuz. Orta segmentte en çok akıllı telefon modeli yer alan popüler markaların başında ise Samsung geliyor. Android cep telefonu piyasasında da hem ülkemiz hem dünya açısından lider konumda olan Samsung, her segmentte olduğu gibi bu segmentte de ideal ürünler piyasaya sürüyor. Yalnızca Samsung'la sınırlı kalmayan orta segment Android telefonlar, son yılların en çok dikkat çeken teknoloji markaları Xiaomi ve Huawei gibi alternatiflerin yanı sıra Nokia, Meizu, General Mobile gibi geniş bir yelpazeye yayılan seçenekler de sunuyor.



İleri Teknoloji İle Donatılmış Huawei Cep Telefonu Modelleri

Yine aynı markaların üst segment telefon modellerini de içeren Android işletim sistemi, özellikle son teknolojiyi kullanmak isteyenler için mükemmel ürünler barındırıyor. Çoklu kamera sistemleri, gelişmiş zoom, gece modu özellikleri, ileri düzey yüz tanıma teknolojisi, yapay zeka desteği gibi eşsiz özellikler barındıran üst segment Android cep telefonları, diğer segmentlerle karşılaştırıldığında daha yüksek bir fiyat bandı aralığında kalsa da dönemsel indirimler ve kampanyalarla daha uygun fiyatlara alıcı bulabiliyorlar. Üst segment Android telefonlar, diğer işletim sistemlerinin "amiral gemi" olarak tabir edilen öncü modelleri ile karşılaştırıldığında başta Huawei olmak üzere Samsung ve Xiaomi de fiyat açısından daha makul modeller barındırıyorlar.

Akıllı Telefon Pazarının Geleceğini Belirleyen iPhone Cep Telefonu Modelleri ve Fiyatları

Standart olarak iOS işletim sistemini kullanan iPhone akıllı telefon modelleri, yıllardır Apple'ın en çok satan ürün grubunu oluşturuyor. Bu durumda etkili olan detayların başında iPhone telefonların yenilikçi tasarım ve donanımlarının yanı sıra içerdiği özellikleri, kullanıcıya kusursuz şekilde sunma geleneği geliyor. Her serisinde bu özelliğini yineleyen iPhone, bu nedenle günümüzün fiyat aralığı en yüksek telefon modelleri arasında yer alıyor. iPhone X ile tamamen farklı bir tasarım anlayışına geçiş yapan ünlü telefon modelinin, günümüzde çentikli ve çentiksiz olmak üzere 2 farklı türü bulunuyor.

Klasikleri Sevenler İçin iPhone 8 ve iPhone 8 Pro Cep Telefonu Modelleri

Çentiksiz, düz bir ekrana sahip olan iPhone 8, klasik iOS deneyimini sürdürmek ve geleneksel iPhone tasarımını kullanmaya devam etmek isteyenler için köklü bir alternatif oluşturuyor. 4.7 inç boyutunda bir ekrana sahip olan iPhone 8'e oranla daha büyük bir ekrana ihtiyaç duyuyorsanız aynı özellikleri içeren ancak 5.5 inç bir ekrana sahip olan iPhone 8 Plus versiyonunu da tercih edebilirsiniz. Klasik tasarım ve kullanım anlayışına ek olarak iPhone 8 fiyat açısından da diğer iPhone modelleri ile karşılaştırıldığında büyük avantaj sağlıyor. Eğer bir iPhone modeli satın almak istiyor ancak son çıkan iPhone X ve iPhone 11 modellerine oranla daha uygun fiyatlı bir seçenek arıyorsanız iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ı tercih edebilirsiniz.

Özgün Tasarımıyla Devrim Yaratan iPhone X Cep Telefonu Modelleri

iPhone X ile birlikte tasarımdan ürün serisine radikal bir değişim geçiren telefon modeli, artık çentikli ekranı ve Plus seçeneği yerine Max, Pro gibi alternatifler içeriyor. Çoklu kamera sistemi, yüz tanıma teknolojisi, akıllı asistan Siri gibi ileri teknoloji özelliklerin standart olarak geldiği iPhone X, daha büyük ekranlı versiyonu iPhone XR, daha gelişmiş özelliklerle gelen iPhone XS ve bu serideki en büyük ekrana sahip olan iPhone XS Max, X serisinde yer alan diğer modelleri meydana getiriyor. Tüm dünyada özellikle farklı tasarımıyla çok konuşulan iPhone X, öncü nitelikteki özellikleri nedeniyle diğer çoğu iPhone modelinde olduğu gibi yüksek bir fiyat aralığında konumlanıyor. Ancak "Kara Cuma" ve benzeri indirim günlerinde X modeline de büyük indirimlerle sahip olabilirsiniz.

Hiç Olmadığı Kadar Gelişmiş Kamera Özellikleriyle iPhone 11 Cep Telefonu Modelleri

Detaylı gece çekimi, kusursuz zoom yapabilme gibi gelişmiş kamera özellikleriyle çok konuşulan iPhone 11 ise teknolojide uzun süre güncel kalmak isteyenlerin tercih edebileceği amiral gemi cep telefonu modelleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max ile ilk 3 kameralı iPhone modellerini de içinde barındıran 11 serisi, diğer özellikleriyle de yakın geleceğe damgasını vuracak olan tüm ayrıntıları içinde barındırıyor. Örneğin; öğrenebilme özelliği taşıyan yapay zekaya sahip oldukça gelişmiş bir çiple gelen iPhone 11, kullanıcısını her adımda şaşırtmayı başarıyor. 11 Pro ve 11 Pro Max'ın, iPhone 11'e göre en önemli farklarını ise 3 kameralı yapıları ve daha uzun kullanım süresi sunan bataryaları oluşturuyor.

iPhone cep telefonu fiyatları ve modelleri, her açıdan üst kategoride yer aldığı için uygun fiyatlı alternatifleri bulunmuyor. Yüksek malzeme kaliteleri, sektörün geleceğini belirleyen özellikleri, devrim niteliğindeki tasarımları göz önünde bulundurulduğunda iPhone fiyatları da genellikle ortalamayı aşıyor. Benzer tasarımsal ve teknik özelliklere sahip olan diğer markaların amiral gemi niteliğindeki telefonları da yine iPhone modelleri ile benzer fiyat aralıklarında bulunuyorlar. Bu yüzden iPhone fiyatları, sundukları özelliklerle paralellik gösteriyor.

Alternatif Arayanlar İçin Diğer Cep Telefonu Modelleri

Her ne kadar cep telefonu piyasasını Android ve iOS işletim sistemli dokunmatik telefonlar domine ediyor olsa da hâlâ farklı işletim sistemlerine ve tuşlu telefonlara ulaşabilmek mümkün. Windows işletim sistemli HTC telefonlar, fiziksel klavye içeren Blackberry modelleri, efsane telefonlar arasında yerini almış olan Nokia 3310 ve Nokia 8110'nun yenilenmiş versiyonları ile diğer tuşlu telefonlar, farklı alternatiflere ihtiyaç duyanlar için pek çok seçenek sunuyorlar. İhtiyaçlarınız dışında nostalji amaçlı da satın alabileceğiniz bu ürünler arasında, istiridye tarzda katlanır kapaklı telefonlar, artık üretimi durdurulmuş modeller, uzun pil ömrü sunan cihazlar ve daha pek çok sıra dışı telefon modeli bulunuyor.

Diğer telefon modelleri arasında en çok seçeneği ise temel özellikler içeren, dayanıklı bir yapıya sahip olan ve numerik tuşlardan oluşan cep telefonu modelleri sunuyor. Çoğu ekonomik fiyat etiketlerine sahip olan bu telefon modelleri, özellikle akıllı telefon modellerini kullanmakta zorlananlar, dokunmatik ekranlı ürün kullanmak istemeyenler ya da iş amaçlı ve benzeri çok sayıda telefona ihtiyaç duyanlar için önemli bir kurtarıcıya dönüşüyorlar.

Üst Segment Cihazları Uygun Fiyatlarla Buluşturan İkinci El Cep Telefonu Modelleri

İkinci el cep telefonları, özellikle Apple ve Samsung gibi yüksek fiyat aralığına sahip akıllı telefon modelleri bulunan markalara daha uygun fiyatlarla ulaşmanızı sağlıyor. Yenilenmiş ibaresine sahip olan ikinci el telefonlar, herhangi bir şahıs veya işletme aracılığıyla değil; direkt markanın kendisi tarafından satışa çıkarılıyor. Ürün değişimi nedeniyle markada kalan telefonlar, arızalı kısımları yenilenerek daha düşük fiyatlarla tekrar alıcıya sunuluyorlar. Teşhir ürünü ve benzeri cihazları da yine bu başlık altında bulabiliyorsunuz. İkinci el cep telefonları arasında garantisiz şekilde satılan ürünlerin yanı sıra 6 ay garantili, 12 ay garantili gibi alternatifler de bulunuyor. Aralarında birçok markanın birbirinden değişik ürünlerini bulabileceğiniz 2. el cep telefonu modellerini, özellikle üst segmentteki cihazlara daha uygun fiyatlarla ulaşmak istiyorsanız çok daha uygun fiyatlara sahip olan bu indirimli ürünleri tercih edebilirsiniz.